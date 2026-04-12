Női jégkorong-vb: Magyarország–Franciaország

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A VILÁGBAJNOKSÁG (Káposztásmegyer, Vasas Jégcentrum)

1. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 1–1 (1–0, 0–0, –)

Budapest, Vasas Jégcentrum. 15.00V: Haack (német), Lovensno (svéd) – Kraut (amerikai), Monard (svájci)

MAGYARORSZÁG: Németh A. – Lippai, Odnoga / Mayer, Koncz (1) / Hajdu L., Kiss-Simon / Németh B., Faragó L. – Pázmándi, Seregély, Kreisz / Dabasi 1, Leidt (1), Jókai-Szilágyi / Bahiczki-Tóth, Polonyi, Hiezl / Weiler, Huszák, Metzler. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

FRANCIAORSZÁG: Philbert – Leclerc, Zilliox / Berger, Quarto / de Serres, Pelissou / Piazzon, Origlio – Hout-Marchand, Duvin, Rozier / Aurard-Bushee, Mesplede, le Scodan / Peyne Dingival, Boudin, Baudrit / Bernoussi, Nonnenmacher, Moussier. Szövetségi kapitány: Gregory Tarle

Gólok: 1–0: Dabasi (Leidt, Koncz) 12:05.

Kapura lövések: 6–16

Emberelőny-kihasználás: – ill. 0/1

PERCRŐL PERCRE

II. HARMAD

8. perc: Francia kapuvas... Mintaszerű támadás végén Aurard-Bushee-ra jött ki a figura, ő kissé balról lőtt is, a korong a jobb kapuvasról vágódott ki.

6. perc: Ebbe belealudtunk... Egyenlítenek. Dabasi adta el a korongot a semleges harmadban, De Serres köszönte és remekül ugratta ki Duvint, aki rávezette a kiszolgáltatott Németh Anikóra, majd könnyedén gólra váltotta a ziccert, 1–1.

5. perc: Tilos felszabadítás a franciáktól.

4. perc: Kivédekezték a hátrányt a franciák.

3. perc: Kreisz kellemetlenkedett a francia kapu előtt, megpróbálta áttuszkolni a pakkot Philbert lábai között, de nem járt sikerrel.

2. perc: Emberelőnybe kerültünk, Rozier kampózta meg Leidtet – jogos az ítélet.

1. perc: Folytatódik a mérkőzés. A franciáké a korong a bedobásból.

„Az első harmadnak nagyjából a felétől sikerült a saját ritmusunkat felvenni. Sok helyzetünk volt, de csak egyet lőttünk be, úgyhogy a helyzetkihasználásra jobban kell figyelni” – értékelt a harmadszünetben Dabasi Réka, a mieink gólszerzője az M4 Sportnak.

I. HARMAD

20. perc: Vége az első 20 percnek, az előny nálunk. Noha a kaput eltaláló lövések terén 16–6-ra vezetnek a franciák, ez egyáltalán nem látszik a játék képén.

19. perc: Aurard-Bushee lőtt takarásból, de Németh Anikót ez sem zavarta meg.

17. perc: Hű, mit hagytunk ki... Dabasi egy jó csel közelről nem lőtt, hanem inkább passzolt Leidt viszont nem számított rá, így végül nem jutottunk lövéshez. Nem úgy a franciák, akik Boudin révén próbálkoztak a kékről, Németh Anikóról ki sem jött a korong.

16. perc: Németh kapujára záporoznak a lövések, most Rozier, előbb Baudrit próbálkozott, de igazán komoly próba elé még nem állították.

15. perc: Sőt, a kiállításból visszatérő Németh lépett ki egyedül, de hosszan tolta meg a korongot így nem jutott lövésig.

15. perc: Egy a kapunk előtt kialakult komolyabb tusakodást leszámítva sikerült lehozni a kiállítást gond nélkül.

13. perc: A gól után néhány másodperccel jött is az első kiállítás, Németh Bernadett hagyta ott a lábát, a francia átesett rajta, térdhasználatért kapott két percet a védőnk.

13. perc: VEZETÜNK! DABASI! A vb-újonc Koncz remekül centerezett jobbról, Leidt közeli lövése lejött a kapusról, éppen Dabasi elé, ő meg köszönte és bepaskolta az üres kapuba a pakkot, 1–0.

12. perc: Németh Anikó véd egy szépen Rozier kapáslövése után. A túloldalon aztán Kreisz készítette le a korongot az érkező Pázmándinak, lövését blokkolták!

11. perc: Hiezl próbálkozott az alapvonaltól, Philbert jól zárta a szöget.

10. perc: Kreisz ugrott ki megint, ezúttal a saját kékvonalánál csent korongot, kapura tört, majd lőtt is, de Philbert lábbal hárítani tudott – nagy bravúr volt a franciától

9. perc: Metzler lőtt balról a bedobó korongtól, Philbert védett, aztán Hajdu próbálkozott szólóval, ez sincs bent.

8. perc: Huszák a jobbon nagy cselekkel indult meg a kapu felé, három emberen áthámozta magát, a lövésre már nem maradt ereje.

6. perc: Az első ziccer Kreisz előtt, egy az egyben viszi a kapusra, lövése után a kapusról a kipattanót mellé ütötte... A francia válasz: Mesplede lövését fogta Németh Anikó.

4. perc: Lesre csúsztunk Koncz nem tudta bent tartani a támadóharmadban.

2. perc: Hajdút szerelte Duvin a védőharmadunkban, de nem jutott lövésig.

1. perc: Elkezdődött a mérkőzés, a mieinké az első támadás! Nálunk Németh Anikó véd, náluk Alice Philbert.

A csapatok már melegítenek a jégen, a nézők is szépen gyülekeznek a lelátókon, szóval a hangulatra nem lehet majd panasz.

ELŐZMÉNYEK

Vasárnap az első meccsen a szlovákok 7–0-ra legyőzték Kínát, míg a második meccsen az olaszok szoros csatában múlták felül 2–1-re a norvégokat.

A mieink pirosban, a franciák fehérben játszanak majd. Nálunk a harmadik kapus Takács Zoé nem öltözött be.

Hamarosan megkezdi a szereplését a magyar női jégkorong-válogatott a hazai rendezőésű divízió 1/A-s világbajnokságon.

Legutóbb, amikor hazai jégen bizonyíthattak a lányok, gyönyörű sikernek örülhettünk: 2019-ben szintén a Vasas Jégcentrumban a mieink szerezték meg az aranyérmet, és készülhettek a következő évi A-csoportos tornára.

A hasonló sikertől jelenleg öt, kőkeménynek ígérkező mérkőzés választja el a magyar válogatottat, de a felkészülés és az elmúlt hónapok eredményei alapján bízhatnak a szurkolók a szép élményben.