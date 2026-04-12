Véget ért a női kézilabda Eb selejtezősorozata, teljes a mezőny

Mind a hat csoportból az első két helyezett, valamint a négy legjobb harmadik jutott ki az Eb-re. A legutóbbi kontinenstorna három dobogósa és az öt rendező ország válogatottja – vagyis Norvégia, Dánia, Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Törökország – nem szerepelt a selejtezősorozatban.

A 24 csapatos tornát december 3. és 20. között rendezik Katowicében, Brnóban, Pozsonyban, Nagyváradon, Kolozsváron és Ankarában. A csoportkör sorsolását csütörtök este rendezik Katowicében. A magyar szövetség jelezte, azt szeretné, ha a válogatott a csoportkörben Nagyváradon, a középdöntőben pedig Kolozsváron játszhatna.

Ez lesz a 17. női Európa-bajnokság, a magyar együttes eddig mindegyiken ott volt, legjobb eredménye a 2000-es aranyérem, a legrosszabb a 2016-os 12. hely.

A női kézilabda Európa-bajnokság mezőnye

Norvégia, Dánia, MAGYARORSZÁG, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Törökország, Franciaország, Horvátország, Hollandia, Svájc, Németország, Szlovénia, Montenegró, Feröer-szigetek, Svédország, Szerbia, Spanyolország, Ausztria, Izland, Görögország, Ukrajna, Finnország