A magyar női jégkorong-válogatott győzelemmel hangolt a hazai rendezésű vb-re

Hogy mennyire közel vagyunk már a vb kezdetéhez, az is jelezte, hogy a nemrég még Erste Liga-meccsnek otthont adó Vasas Jégcentrum pályájába már belefagyasztották a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) és a világbajnokság logóját.

A felkészülési meccs első harmada tapogatózó hokit hozott, amiben leginkább távolról próbálkoztak a játékosok, tőlünk Seregély Míra és Weiler Krisztina, a másik oldalon Greta Niccolai és Justine Reyes is eleresztett egy-egy lövést messziről. A gól nélküli harmadot követően a középső játékrészben aztán felénk billent a mérleg nyelve. Először Pázmándi Zsófia lőtt be fonákkal egy korongot a kapuba, majd Lippai Isabel bombája után pattant a korong a csapatkapitány, Odnoga Lotti elé, aki technikásan és hajszálpontosan emelt a kapu bal felső sarkába. Újabb gólt nem szereztek a felek, magabiztosan, fölényben játszva győzte le a magyar válogatott az olasz csapatot a vb főpróbáján 2–0-ra.

NŐI JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–OLASZORSZÁG 2–0 (0–0, 2–0, 0–0)

Budapest, Vasas Jégcentrum. V: Péter, Soós, Juhász-Berencsi, Paulheim

MAGYARORSZÁG: TÓTH ZS. (TAKÁCS) – Lippai, ODNOGA 1 / Mayer, Koncz / Németh B., Hajdú / Kiss-Simon, Faragó – Pázmándi 1, Kreisz E. (1), SEREGÉLY MÍRA (1) / Leidt, Dabasi, Jókai-Szilágyi / Polónyi, Hiezl, Báhiczki-Tóth / Weiler, Huszák, Metzler / Horváth I. Szövetségi kapitány: Delaney Collins

OLASZORSZÁG: Durante – Stocker, Guerriero / Fortino, Lobis / Varano, Pierri – Caumo, Reyes, Fantin / Heidenberger, Tutino, Abatangelo / Niccolai, Roccella, Mazzocchi / Saletta, Bonafini, Kaneppele. Szövetségi kapitány: Eric Bouchard

Kapura lövések: 31–28

MESTERMÉRLEG

Delaney Collins: – Jó meccset játszottunk, hosszú cserepaddal, és öröm volt nézni, ahogy mindenki jégen akart lenni. Sok energia volt a lányokban, és folyamatosan cserélgetni tudtuk a sorainkat, ami jót tett a játékunknak. Nagyon technikás játékosaink vannak, különösen jól hozzuk ki a korongot a harmadunkból, és visszük be az ellenfélébe. Emellett nagy erőssége a csapatnak, hogy mindenre odafigyel, meg akarja tanulni és valósítani az elképzeléseinket.