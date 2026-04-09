A magyar női jégkorong-válogatott győzelemmel hangolt a hazai rendezésű vb-re
Rengeteget erősödött az olasz női jégkorong-válogatott, mióta a mieink legutóbb összecsaptak vele. Na, nem feltétlenül csak attól, hogy az olasz utánpótlásképzés kinevelt egy aranygenerációt, sokkal inkább azért, mert a hazai rendezésű, milánói olimpia miatt nagy hangsúlyt fektettek a sportág fejlesztésére, aminek részeként nyolc olyan játékost is honosítottak, akiknek van olasz felmenőjük, de Kanadában vagy az Egyesült Államokban születtek és hokiznak. Nem kis neveket sikerült megszerezniük, hiszen például a 35 éves (Kanadával) olimpiai bajnok Laura Fortino is csatlakozott az olasz válogatotthoz, de a világ legerősebb női jégkorongbajnokságából, a PWHL-ből is van játékosuk.
Látva az ellenfél névsorát, és tudva, hogy a téli olimpián a negyeddöntőig jutott a rivális, azt szinte biztosan lehetett tudni, hogy a legutóbbi, 2019-es magyarországi divízió 1/A világbajnokságon elért fölényes, 9–0-s siker nem ismétlődik meg a mostani, szintén hazai rendezésű divízió 1/A-s vb előtti főpróbán. Sőt, tekintve, hogy mindkét együttes azzal a céllal vág bele a vasárnap rajtoló tornába, hogy feljusson az elitbe, kifejezetten kiélezett és szoros meccsre volt kilátás.
Hogy mennyire közel vagyunk már a vb kezdetéhez, az is jelezte, hogy a nemrég még Erste Liga-meccsnek otthont adó Vasas Jégcentrum pályájába már belefagyasztották a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) és a világbajnokság logóját.
A felkészülési meccs első harmada tapogatózó hokit hozott, amiben leginkább távolról próbálkoztak a játékosok, tőlünk Seregély Míra és Weiler Krisztina, a másik oldalon Greta Niccolai és Justine Reyes is eleresztett egy-egy lövést messziről. A gól nélküli harmadot követően a középső játékrészben aztán felénk billent a mérleg nyelve. Először Pázmándi Zsófia lőtt be fonákkal egy korongot a kapuba, majd Lippai Isabel bombája után pattant a korong a csapatkapitány, Odnoga Lotti elé, aki technikásan és hajszálpontosan emelt a kapu bal felső sarkába. Újabb gólt nem szereztek a felek, magabiztosan, fölényben játszva győzte le a magyar válogatott az olasz csapatot a vb főpróbáján 2–0-ra.
NŐI JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–OLASZORSZÁG 2–0 (0–0, 2–0, 0–0)
Budapest, Vasas Jégcentrum. V: Péter, Soós, Juhász-Berencsi, Paulheim
MAGYARORSZÁG: TÓTH ZS. (TAKÁCS) – Lippai, ODNOGA 1 / Mayer, Koncz / Németh B., Hajdú / Kiss-Simon, Faragó – Pázmándi 1, Kreisz E. (1), SEREGÉLY MÍRA (1) / Leidt, Dabasi, Jókai-Szilágyi / Polónyi, Hiezl, Báhiczki-Tóth / Weiler, Huszák, Metzler / Horváth I. Szövetségi kapitány: Delaney Collins
OLASZORSZÁG: Durante – Stocker, Guerriero / Fortino, Lobis / Varano, Pierri – Caumo, Reyes, Fantin / Heidenberger, Tutino, Abatangelo / Niccolai, Roccella, Mazzocchi / Saletta, Bonafini, Kaneppele. Szövetségi kapitány: Eric Bouchard
Kapura lövések: 31–28
MESTERMÉRLEG
Delaney Collins: – Jó meccset játszottunk, hosszú cserepaddal, és öröm volt nézni, ahogy mindenki jégen akart lenni. Sok energia volt a lányokban, és folyamatosan cserélgetni tudtuk a sorainkat, ami jót tett a játékunknak. Nagyon technikás játékosaink vannak, különösen jól hozzuk ki a korongot a harmadunkból, és visszük be az ellenfélébe. Emellett nagy erőssége a csapatnak, hogy mindenre odafigyel, meg akarja tanulni és valósítani az elképzeléseinket.