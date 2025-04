Vb-t értékelt és a kapitány jövőjéről beszélt az MJSZ elnöke

„(Pat Cortina, szövetségi kapitány – a szerk.) A helyzeteket biztosan nem tudja belőni a lányok helyett. A tavalyi világbajnokságon is voltak problémáink a gólszerzéssel. A védekezésünk fantasztikus volt, emberhátrányos gólt nem is kaptunk az egész tornán és összességében is kevés gólt kaptunk, de a góllövés nem ment jól. Ezt a stáb felmérte és foglalkozott vele a szezon közben, a Négy Nemzet Tornán, a felkészülési mérkőzéseken is, hogy hogyan lőjenek a lányok több gólt. Azokon a mérkőzéseken sikerült is, sőt, a vb előtti két mérkőzésünkön, a Japán és a Norvégia elleni győzelmek során sem tűnt úgy, hogy ezzel probléma lesz” – kezdett bele a női válogatott vb-szereplésének értékelésébe Kolbenheyer Zsuzsanna, az MJSZ elnöke. A sportvezető elégedett volt a későbbi csoportgyőztes svédek elleni kétgólos vereséggel, ugyanakkor furcsállotta, hogy a következő mérkőzésen sem ment a góllövés senkinek sem.

Kolbenheyer Zsuzsannának felvetették, magyar vagy külföldi kapitányban gondolkodik-e a szövetség.

„Erről még korai beszélni. Valószínűleg nem magyar szakember lesz, mert most hirtelen nem tudnék olyat mondani, aki át tudná venni ezt a válogatottat úgy, hogy hozzá tud adni a lányok teljesítményéhez. A női hokiban kevés a szakember otthon, szóval valószínűleg külföldi, de Pat Cortinával már a vb előtt is beszéltünk a hogyan továbbról, és még nagyon alakulóban van ez, de a következő hetekben biztosan sokat beszélünk arról, hogyan tovább, arról, mire van szükségük a lányoknak ahhoz, hogy elmozduljanak erről a pontról” – tette hozzá Kolbenheyer Zsuzsanna.