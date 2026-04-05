Hazai jégen kell szépítenie a Volánnak az osztrák hokiligában

A korábbinál is nagyobb bravúrra lenne szüksége a Hydro Fehérvár AV19-nek ahhoz, hogy megfordítsa az elődöntős párharcot. A Graz eddig mindhárom mérkőzést megnyerte, és húsvétvasárnap a fináléba juthat. Talán a rekordbajnok Klagenfurt elleni negyeddöntős siker vett ki a kelleténél többet a magyar csapat játékosaiból, vagy egyszerűen csak túl nagy falat az alapszakaszgyőztes, de tény, nem sok jóval kecsegtet a folytatás.

A Volán szerzett már meglepetést nem is egyszer, hazai jégen a rájátszásban is jól teljesített, ráadásul egy ilyen párharcot lezárni a legnehezebb. Abban bízhat, hogy egyenlő létszámnál a Klagenfurt méregfogát is sikerült kihúzni, a Grazot is képes megizzasztani, ha nincs emberhátrányban. A fórokat azonban sokkal jobban kellene kihasználni, hiszen ilyen erős rivális ellen kulcsfontosságú, hogy ne pazarolja el a lehetőségeket az esélytelenebb gárda. A támadások intenzitása, a nagy helyzetek kialakítása és a kapura lövések mennyisége egyaránt fejlesztésre szorul, hiszen a párharcban eddig a Graz 127-szer, a Volán mindössze 70-szer találta el az ellenfele kapuját. Hamarosan választ kapunk arra, képes-e ismét a csodára a Fehérvár, vasárnap a MET Arénában szépíthet.