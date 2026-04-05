Hazai jégen kell szépítenie a Volánnak az osztrák hokiligában

K-SZ. B.
2026.04.05. 08:31
Hári Jánoséknak meg kell ragadniuk az utolsó esélyt (FOTÓ: TÖRÖK ATTILA)
Graz jégkorong Volán ICEHL
Vasárnap hazai jégen muszáj győznie a Graz ellen a Fehérvárnak, különben véget ér az idénye.

 

A korábbinál is nagyobb bravúrra lenne szüksége a Hydro Fehérvár AV19-nek ahhoz, hogy megfordítsa az elődöntős párharcot. A Graz eddig mindhárom mérkőzést megnyerte, és húsvétvasárnap a fináléba juthat. Talán a rekordbajnok Klagenfurt elleni negyeddöntős siker vett ki a kelleténél többet a magyar csapat játékosaiból, vagy egyszerűen csak túl nagy falat az alapszakaszgyőztes, de tény, nem sok jóval kecsegtet a folytatás. 

A Volán szerzett már meglepetést nem is egyszer, hazai jégen a rájátszásban is jól teljesített, ráadásul egy ilyen párharcot lezárni a legnehezebb. Abban bízhat, hogy egyenlő létszámnál a Klagenfurt méregfogát is sikerült kihúzni, a Grazot is képes megizzasztani, ha nincs emberhátrányban. A fórokat azonban sokkal jobban kellene kihasználni, hiszen ilyen erős rivális ellen kulcsfontosságú, hogy ne pazarolja el a lehetőségeket az esélytelenebb gárda. A támadások intenzitása, a nagy helyzetek kialakítása és a kapura lövések mennyisége egyaránt fejlesztésre szorul, hiszen a párharcban eddig a Graz 127-szer, a Volán mindössze 70-szer találta el az ellenfele kapuját. Hamarosan választ kapunk arra, képes-e ismét a csodára a Fehérvár, vasárnap a MET Arénában szépíthet.

Elődöntő. 4. mérkőzések
Vasárnap
16.30: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák)
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–0 a Graz javára.
18.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Pustertal Wölfe (olasz)
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–0 a Pustertal javára.
ICEHL, RÁJÁTSZÁS – PROGRAM

 

 

Legfrissebb hírek

Másodikként a Brassó jutott be az Erste Liga döntőjébe

Jégkorong
8 órája

A Fehérvár negyedszer is kikapott az elődöntőben az osztrák hokiligában

Jégkorong
8 órája

NHL: a Minnesota Wild idén is bejutott a rájátszásba

Amerikai sportok
2026.04.03. 09:33

Jégkorong: nem volt ellenfele a rájátszásban a BJA U16-os csapatának

Utánpótlássport
2026.04.02. 18:15

Felkerült a nemzetközi térképre a magyar parahoki

Jégkorong
2026.04.02. 14:52

A fehérvári hokisok szerint elveszett a játék ritmusa a Graz ellen

Jégkorong
2026.04.02. 08:31

NHL: a ligaelső otthonában nyert a ligautolsó

Amerikai sportok
2026.04.02. 07:00

Kiss Roland: Vissza kell térnünk a negyeddöntőben mutatott játékunkhoz

Jégkorong
2026.04.01. 09:40
Ezek is érdekelhetik