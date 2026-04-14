Galló Vilmos jó formában készül az elődöntőre a finn hokiligában

A 29 éves válogatott támadó kedden az M1 Aktuálisnak előbb felelevenítette együttese eddigi bajnoki szereplését, kiemelve, hogy a gárda története legjobb alapszakasz-eredményét érte el a második hellyel, majd a rájátszás negyeddöntős körében az 1–0-ra elveszített első meccs után simán, 4–1-es összesítéssel búcsúztatta a Lahti Pelicanst.

„A csapat számára minden összeállt erre a párharcra. Nagyon jó energiával és korival tudtuk lejátszani ezeket a meccseket, és szerencsére ezeken én is elég nagy szerepet tudtam vállalni” – nyilatkozta a támadó, aki öt mérkőzésen hét pontot – két gól, öt gólpassz – szerzett.

A magyar játékos társaival együtt kapott néhány nap pihenőt, az elődöntőben pedig pénteken kezd a SaiPa ellen, amely hétmeccses párharc végén jutott tovább a negyeddöntőből.

Galló Vilmos nem csupán a negyeddöntőben játszott kiemelkedően, hanem az alapszakaszban is klubja egyik legjobbja volt, 63 meccsen ugyanis 15 gólt és 30 gólpasszt jegyzett, 45 pontjával pedig a gárda második legeredményesebb játékosa volt.

A magyar nemzeti csapat már megkezdte felkészülését a májusi elit világbajnokságra, Galló a finn bajnokság végén csatlakozik a válogatotthoz, amely tavaly – története során először – megőrizte élvonalbeli tagságát és a csatár szerint idén is ez a célja.

„A saját helyzetemet kicsit megnehezíti, hogy pont akkorra várjuk első gyermekünket, május 21-re van kiírva” – mondta Galló, aki reméli, hogy mégis kicsit később, a világbajnokságot követően születik majd meg a baba. Ám ha nem így lesz, akkor a vb-ről utazik majd haza és onnan tér vissza.

A világbajnokságon május 16-án játssza első és május 26-án az utolsó, hetedik csoportmérkőzését a válogatott, Galló pedig önbizalommal telve várja a tornát.