Férfi hoki: kemény erőpróba következik Svájc ellen

Kemény hetük van férfiválogatottunk játékosainak, hétfőtől frissített kerettel napi két edzéssel készültek, majd szombat estig négy felkészülési mérkőzést játszanak. A csaknem negyventagú keret szerdán ketté vált, a fele Svájcba utazott, ahol a házigazdákkal játszik csütörtökön és pénteken. Az utazó névsorból látszik, Majoross Gergely több rutinos alapembert is magával vitt Bielbe, közülük sokan ott voltak az egy évvel ezelőtti vb-n is, Svájctól 10–0-ra kapott ki válogatottunk. A mostani felkészülési találkozó abban mindenképpen segítséget jelenthet, hogy a mieink felvehetik az A-csoportos ritmust, noha mindegyik gárdában akadnak hiányzók. A két csapat egyébként az idei világbajnokságon is összecsap egymással.

A magyar keret másik fele itthon készül tovább, pénteken és szombaton Japánnal mérkőzik meg, az első mérkőzést Szombathelyen, a másodikat Győrben rendezik. Itthon jóval fiatalabb játékosok kapnak szerepet, de az ő céljuk sem más, mint bekerülni a világbajnoki keretbe, ezért biztosak lehetünk benne, hogy mindenki hajtani fog. A mieink több mint két hete táboroznak együtt, eddig két felkészülési találkozót játszottak a lengyelek ellen, először négygólos vereséget szenvedtek, majd másnap hosszabbításban győztek.

„Mindenkinek lesz esélye megmutatni, hogy az előttünk álló dupla hetet lezáró szűkítés után is a keretben a helye – mondta a szövetség oldalán Majoross Gergely. – Nyilván a stáb is ketté válik a héten, de mivel Svájcban csütörtökön és pénteken játszunk, szombat este már az egész szakvezetőség Győrben lehet – és kell is, mert tovább kell karcsúsítanunk a keretet a jövő hétre.”

Fotó: Koncz Márton Június 26-án és 27-én tartják meg az NHL draftját a Buffalo Sabres csarnokában, a KeyBank Centerben. A listát az esemény előtt utoljára frissítették, a draft előtti értékelés szerint továbbra is a 4-5. körben kelhet el Szongoth Domán játékjoga az NHL-be. Szongoth 17 évesen a KooKoo utánpótlásában teljesítette a klubévadot, a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot termelt, az ifiknél besegített 3 alapszakaszmeccsen, majd 7 mérkőzésen a rájátszásban is, ahol 12 pontot gyűjtött. Tartja a helyét a draftlistán Szongoth Domán

A SVÁJCBA UTAZÓ KERET

Kapusok: Bálizs Bence (FTC-Telekom), Hegedüs Levente (FEHA19)

Hátvédek: Csollák Márkó (DVTK Jegesmedvék), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény, Horváth Milán (mindkettő FTC-Telekom), Kiss Roland, Stipsicz Bence (mindkettő Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Szabó Bence (BJA HC)

Csatárok: Erdély Csanád, Hári János, Terbócs István (mindhárman Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc, Mihalik András, Sofron István, Nagy Krisztián (mind FTC-Telekom), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Péter Donát (Eisbären Regensburg, német), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn)

A JAPÁN ELLENI KERET

Kapusok: Nagy Kristóf (FTC-Telekom), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)

Hátvédek: Franyó Krisztián, Tornyai Gábor (mindkettő UTE), Horváth Alex (Ocelári Trinec, cseh), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Dominik (FEHA19), Szathmáry Simon (DTVK Jegesmedvék), Szongoth Döme (Peninsula Panthers, kanadai), Tóth Gergely (FTC-Telekom), Vén Bendegúz (Södertälje, svéd)

Csatárok: Ambrus Csongor, Bartalis István, Németh Kristóf (mindhárom Hydro Fehérvár AV19), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Farkas László (FEHA19), Fehér Kolos (Amarillo Wranglers, amerikai), Keresztes Levente, Molnár Bálint, Schlekmann Márk (mindhárom BJA HC), Mattyasovszky Gergely, Molnár Dávid (mindkettő FTC-Telekom), Mihalik Gergő (DEAC), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Rapos Gergely (UTE), Ravasz Csanád, Vincze Péter (mindkettő Gyergyói HK)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Csütörtök. Svájc–MAGYARORSZÁG, Biel, 19.45. Péntek. MAGYARORSZÁG–Japán, Szombathely, 19. Svájc–MAGYARORSZÁG, Biel, 19.45. Szombat. MAGYARORSZÁG–Japán, Győr, 18