Erdély Csanád: A rájátszás sebtapasz volt az idényünkre

BEKE ZSOMBOR
2026.04.08. 12:13
Erdély Csanád (fehérben) úgy véli, az elmúlt évek legcsapongóbb idényét hagyja mögött a Volán (Fotó: Imago Images)
Hydro Fehérvár AV19 ICEHL Erdély Csanád
34 másodpercen múlt, hogy március elején véget érjen a Hydro Fehérvár AV19 idénye, ám a kék-fehérek végül bejutottak az ICEHL rájátszáskvalifikációjába, majd a legjobb nyolc közé is, ahol búcsúztatták a rekordbajnok Klagenfurtot. Az elődöntőben a Graz megállította a menetelést. Az idény tanulságairól Erdély Csanád, a Volán csapatkapitánya beszélt lapunknak.

– A Graz elleni utolsó mérkőzésen az eddigiekhez képest stabilabban kezdtek, 25 percig tartották magukat. Aztán jött egy rövidebb rossz periódus, háromszor betalált az ellenfél, amivel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó, és ezzel a továbbjutás kérdése is. Hogyan látta az idény utolsó hatvan percét és az egész párharcot?
– Végre jobban kezdtünk, nem állítottuk ki magunkat, és sokat tudtunk öt az öt ellen játszani – tekintett vissza a Fehérvár utolsó idénybeli ICEHL-mérkőzésére Erdély Csanád, a kék-fehérek csapatkapitánya. – Jól is alakult sokáig a mérkőzés, de aztán a második harmadban többször ránk tudtak cserélni a vendégek, de ez az egész szériára igaz volt, ez az egyik alappillére a játékuknak. Összességében kimondhatjuk, hogy a Graz jobb csapat volt nálunk az alapszakaszban és a rájátszásban is. Küzdöttünk, megtettünk mindent, ami tőlünk telt, nyilván akadtak kisebb-nagyobb hibák. Hosszú menetelést produkáltunk márciusban, de minden perce öröm volt. Ez egy nagyobb sebtapasz volt az idényünkre az alapszakasz után.

– Az egész idény hullámzó volt a Fehérvár számára, az alapszakaszban nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani az együttes, a rájátszáskvalifikációja is csupán fél percen múlt.
– A legcsapongóbb idényünk volt az elmúlt éveket figyelembe véve, ez mentálisan megterhelő volt szerintem mindenkinek. Bármit próbáltunk, nem jöttek össze úgy a dolgok, pedig a munkát ugyanúgy beleraktuk, ahogy eddig. Az egész idényre visszatekintve mindig volt egy sima, meg egy göröngyös út előttünk, mi minden egyes alkalommal az utóbbit választottuk.

– Melyek voltak az idény mélypontjai, és milyen események vezettek el végül a szép befejezéshez?
– A mélypont szerintem a Magyar Kupa-döntő elvesztése volt, legalábbis személy szerint így éreztem, utána nagyon össze kellett kaparnunk magunkat, ráadásul szünet is következett, nem tudtunk gyorsan bizonyítani. Karakterfejlődés szempontjából olyan dolgokat tapasztaltunk meg egyéni és csapatszinten is, amelyek ritkán fordulnak elő. A tizedik helyről nem mindennap jut be egy gárda a rájátszásba, és főleg nem veri ki a második helyezettet. Ez hatalmas teljesítmény volt. Sajnálom, hogy vége lett, de nagyon élveztük az utolsó egy hónapot. 

– Mi történt az alapszakasz végén, a rájátszás elején a csapattal? Márciusban teljesen más arcát mutatta a társaság.
– Az öltöző elkezdett egy kis önbizalmat kapni az alapszakasz végén. Az ember, ha folyamatosan dolgozik, de nem kap pozitív visszajelzést, akkor egy idő után ez  megterhelővé válik mentálisan. Az utolsó egy hónapban kaptunk pozitív visszacsatolásokat, és ez meglátszódott a jégen. A Klagenfurt ellen szinte mindig az ellenfél szerezte meg a vezetést, de egyszer sem éreztem, hogy az adott mérkőzés elúszott. Apró pozitív élményekből tudtunk építkezni.

– Bár a klubidény befejeződött, a válogatott összetartása a napokban kezdődik. Újra az A-csoportban szerepelhetnek, izgatott?
– Néhány nap pihenő után csatlakozunk a kerethez, nagyon várom. A tavalyi sikersztori extramotivációt ad, hiszen a magyar jégkorong történetében először szerepelhetünk egymás utáni két évben az A-csoportban.

 

