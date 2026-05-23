Russell: Egy pillanatig sem kételkedtem magamban

A riválisok Miamiban mutatott előrelépése reakcióra késztette a konstruktőri bajnokságot vezető Mercedest. Noha a csapat az első fejlesztési csomagját előzetesen később kívánta bevetni, kénytelen volt átütemezni azt a Kanadai Nagydíjra. Ráadásul nem is lehetett biztos abban, hogy a frissítések a kívánt hatást hozzák, tudta, hogy a javulásnak nemcsak papíron, hanem a köridőkön, éles körülmények között is meg kell mutatkoznia. Az „ezüstnyilak” a zaklatott szabadedzésen rögtön jelezték is, hogy előreléptek, és a közel nyolctizedes előny azt sejtette, hogy ismét jelentősebb fölénybe kerülhetnek.

Bár a sprintidőmérőn mérséklődött a különbség, a Mercedesnek a Japán GP után sikerült újra kisajátítania az első rajtsort. Míg a legközelebbi üldöző több mint három tizedet kapott, a két csapattárs között mindössze 68 ezred döntött, méghozzá George Russell javára. A brit három vereség – köztük nehéz floridai hétvége – után vágott vissza egyik kedvenc pályáján, amivel megszakította Andrea Kimi Antonelli remek sorozatát, noha valószínűleg ennél simább menetre számított.

„Nyilvánvalóan remek érzés ez a nehéz miami hétvége után, de egy pillanatig sem kételkedtem magamban, tudtam, mire vagyok képes. Miami egyértelműen kilógott a sorból. Ez viszont fantasztikus egy pálya: nagy a tapadás, és itt tényleg úgy érzed, mintha egy igazi Formula–1-es autót vezetnél, és ennek így is kell lennie. Örülök, hogy most minden összeállt” – mondta mosolyogva a tavalyi győztes, aki a hozott fejlesztéseket is pozitívan értékelte.

„Határozottan csodás érzés. A csapat fantasztikus munkát végzett azzal, hogy előrehozta a fejlesztéseket. Miamiban világosan látszott, hogy a McLaren nagyon közel került hozzánk, és a Ferrari sem volt messze. Egy ilyen pályán tényleg megmutatkozik, szóval örülök, hogy felkerültek ezek a frissítések az autóra. Jó újra az első helyen lenni, hiszen elég rég volt már ilyen, de most már a szombati napra összpontosítok.”

Hiába a pole pozíció, Russell tudja, nehéz pillanatok várhatnak rá a rajtnál. „Folyamatosan fejlődünk ezen a téren, apró lépésekkel haladunk előre, szóval nem fogom azt mondani, hogy könnyedén megtartjuk az első két helyet a rajtnál. Remélem, hogy így lesz, de a történelem azt mutatja, hogy ez idén nem igazán fordult elő. Lando (Norris) indul a harmadik helyről, a McLarenek rendre jól kapják el a rajtokat. Meglátjuk, mit hoz a sprintverseny, de ahogy mondtam, jól kezdtünk.”

Az egyéni összetett húszpontos előnnyel vezető Antonelli az edzésen még egyértelmű fölényben volt házon belül, és még a sprintidőmérő első szakaszában is jobban állt. Ezt követően viszont fordult a kocka, és végül 68 ezreddel elmaradt Russelltől. Tekintve, hogy a csapattárs mennyire bízott a montreali jobb formában, a különbség nem volt jelentős, ráadásul az olasz saját bevallása szerint sem rakott össze túl jó kört a végén.

„Őszintén szólva elég rosszul sikerült a köröm. Nem volt zökkenőmentes időmérő. Hibáztam az SQ2-ben, ami kissé kizökkentett, aztán úgy döntöttem, hogy egyből gyors kört megyek a lágy gumikon, de az abroncsok nem melegedtek fel eléggé. Szóval zűrös sprintkvalifikáción vagyok túl, de a második helyen végeztem, és elég közel kerültem a pole-hoz. A potenciál adott, jobbak leszünk szombaton.”

Az olasz pilóta szerint a látott előnyt egyértelműen a hozott újdonságoknak köszönhetik. „Elhoztuk a fejlesztéseket, és jelenleg ekkora előnyt jelentenek. Természetesen még jobban ki kell ismernünk a csomagot, mert az egyensúly kissé megváltozott, de összességében úgy tűnik, ismét sikerült némi előnyre szert tennünk.”

KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 1:12.965 átlag: 215.166 km/ó 2. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:13.033 0.068 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:13.280 0.315 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:13.299 0.334 5. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:13.326 0.361 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:13.410 0.445 7. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:13.504 0.539 8. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:13.605 0.640 9. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:13.737 0.772 10. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:14.536 1.571 11. Nico Hülkenberg német Audi 1:14.595 1.569 12. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:14.627 1.601 13. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:14.702 1.676 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:14.928 1.902 15. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:15.305 2.279 16. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda idő nélkül 17. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:16.002 2.113 18. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:16.354 2.465 19. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:16.642 2.753 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:16.866 2.977 21. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes idő nélkül 22. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford idő nélkül

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Hamilton 1:13.889 1. Russell 1:13.026 2. Antonelli 1:14.010 2. Hamilton 1:13.465 3. Verstappen 1:14.028 3. Antonelli 1:13.551 4. Norris 1:14.265 4. Leclerc 1:13.554 5. Lindblad 1:14.517 5. Piastri 1:13.858 6. Hadjar 1:14.541 6. Norris 1:13.957 7. Piastri 1:14.665 7. Lindblad 1:14.140 8. Russell 1:14.772 8. Hadjar 1:14.239 9. Leclerc 1:15.006 9. Verstappen 1:14.412 10. Colapinto 1:15.484 10. Sainz 1:14.547 11. Sainz 1:15.500 11. Hülkenberg 1:14.595 12. Hülkenberg 1:15.673 12. Bortoleto 1:14.627 13. Ocon 1:15.760 13. Colapinto 1:14.702 14. Alonso 1:15.760 14. Ocon 1:14.928 15. Bortoleto 1:15.801 15. Bearman 1:15.305 16. Bearman 1:15.872 16. Alonso idő nélkül 17. Pérez 1:16.002 18. Stroll 1:16.354 19. Gasly 1:16.642 20. Bottas 1:16.866 21. Albon idő nélkül 22. Lawson idő nélkül

55. KANADAI NAGYDÍJ MÁJUS 22., PÉNTEK Szabadedzés 1. Antonelli 1:13.402 Sprintidőmérő 1. Russell 1:12.965 MÁJUS 23., SZOMBAT Sprintverseny 18.00–19.00 Időmérő 22.00–23.00 MÁJUS 24., VASÁRNAP A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja 22.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Monacói Nagydíj, Monte-Carlo június 7., 15.00 Katalán Nagydíj, Barcelona június 14., 15.00 Osztrák Nagydíj, Spielberg június 28., 15.00



