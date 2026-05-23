Russell: Egy pillanatig sem kételkedtem magamban

H. L.
2026.05.23. 12:28
Russell jobb formába lendült Kanadában, kitart az egész hétvégén? (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Mercedes kisajátította az első rajtsort a Kanadai Nagydíj sprintidőmérőjén. A pole pozíciót George Russell szerezte meg, ami különösen fontos siker a számára az elmúlt időszak nehézségei után, igaz, a brit hangsúlyozta: sosem kételkedett magában. A második helyre visszaszoruló Andrea Kimi Antonelli eközben arról beszélt, egyáltalán nem rakott jó kört össze a végén, így a folytatásban javulást vár magától.

A riválisok Miamiban mutatott előrelépése reakcióra késztette a konstruktőri bajnokságot vezető Mercedest. Noha a csapat az első fejlesztési csomagját előzetesen később kívánta bevetni, kénytelen volt átütemezni azt a Kanadai Nagydíjra. Ráadásul nem is lehetett biztos abban, hogy a frissítések a kívánt hatást hozzák, tudta, hogy a javulásnak nemcsak papíron, hanem a köridőkön, éles körülmények között is meg kell mutatkoznia. Az „ezüstnyilak” a zaklatott szabadedzésen rögtön jelezték is, hogy előreléptek, és a közel nyolctizedes előny azt sejtette, hogy ismét jelentősebb fölénybe kerülhetnek.

Bár a sprintidőmérőn mérséklődött a különbség, a Mercedesnek a Japán GP után sikerült újra kisajátítania az első rajtsort. Míg a legközelebbi üldöző több mint három tizedet kapott, a két csapattárs között mindössze 68 ezred döntött, méghozzá George Russell javára. A brit három vereség – köztük nehéz floridai hétvége – után vágott vissza egyik kedvenc pályáján, amivel megszakította Andrea Kimi Antonelli remek sorozatát, noha valószínűleg ennél simább menetre számított.

„Nyilvánvalóan remek érzés ez a nehéz miami hétvége után, de egy pillanatig sem kételkedtem magamban, tudtam, mire vagyok képes. Miami egyértelműen kilógott a sorból. Ez viszont fantasztikus egy pálya: nagy a tapadás, és itt tényleg úgy érzed, mintha egy igazi Formula–1-es autót vezetnél, és ennek így is kell lennie. Örülök, hogy most minden összeállt” – mondta mosolyogva a tavalyi győztes, aki a hozott fejlesztéseket is pozitívan értékelte.

„Határozottan csodás érzés. A csapat fantasztikus munkát végzett azzal, hogy előrehozta a fejlesztéseket. Miamiban világosan látszott, hogy a McLaren nagyon közel került hozzánk, és a Ferrari sem volt messze. Egy ilyen pályán tényleg megmutatkozik, szóval örülök, hogy felkerültek ezek a frissítések az autóra. Jó újra az első helyen lenni, hiszen elég rég volt már ilyen, de most már a szombati napra összpontosítok.”

Hiába a pole pozíció, Russell tudja, nehéz pillanatok várhatnak rá a rajtnál. „Folyamatosan fejlődünk ezen a téren, apró lépésekkel haladunk előre, szóval nem fogom azt mondani, hogy könnyedén megtartjuk az első két helyet a rajtnál. Remélem, hogy így lesz, de a történelem azt mutatja, hogy ez idén nem igazán fordult elő. Lando (Norris) indul a harmadik helyről, a McLarenek rendre jól kapják el a rajtokat. Meglátjuk, mit hoz a sprintverseny, de ahogy mondtam, jól kezdtünk.”

Az egyéni összetett húszpontos előnnyel vezető Antonelli az edzésen még egyértelmű fölényben volt házon belül, és még a sprintidőmérő első szakaszában is jobban állt. Ezt követően viszont fordult a kocka, és végül 68 ezreddel elmaradt Russelltől. Tekintve, hogy a csapattárs mennyire bízott a montreali jobb formában, a különbség nem volt jelentős, ráadásul az olasz saját bevallása szerint sem rakott össze túl jó kört a végén.

„Őszintén szólva elég rosszul sikerült a köröm. Nem volt zökkenőmentes időmérő. Hibáztam az SQ2-ben, ami kissé kizökkentett, aztán úgy döntöttem, hogy egyből gyors kört megyek a lágy gumikon, de az abroncsok nem melegedtek fel eléggé. Szóval zűrös sprintkvalifikáción vagyok túl, de a második helyen végeztem, és elég közel kerültem a pole-hoz. A potenciál adott, jobbak leszünk szombaton.”

Az olasz pilóta szerint a látott előnyt egyértelműen a hozott újdonságoknak köszönhetik. „Elhoztuk a fejlesztéseket, és jelenleg ekkora előnyt jelentenek. Természetesen még jobban ki kell ismernünk a csomagot, mert az egyensúly kissé megváltozott, de összességében úgy tűnik, ismét sikerült némi előnyre szert tennünk.”

KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.George RussellbritMercedes1:12.965átlag: 215.166 km/ó
  2.Kimi AntonelliolaszMercedes1:13.0330.068 mp h.
  3.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:13.2800.315
  4.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:13.2990.334
  5.Lewis HamiltonbritFerrari1:13.3260.361
  6.Charles LeclercmonacóiFerrari1:13.4100.445
  7.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford1:13.5040.539
  8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:13.6050.640
  9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:13.7370.772
10.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:14.5361.571
11.Nico HülkenbergnémetAudi1:14.5951.569
12.Gabriel BortoletobrazilAudi1:14.6271.601
13.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes1:14.7021.676
14.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:14.9281.902
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:15.3052.279
16.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Hondaidő nélkül 
17.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:16.0022.113
18.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1:16.3542.465
19.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:16.6422.753
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:16.8662.977
21.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedesidő nélkül 
22.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Fordidő nélkül 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
  1.Hamilton1:13.889  1.Russell1:13.026
  2.Antonelli1:14.010  2.Hamilton1:13.465
  3.Verstappen1:14.028  3.Antonelli1:13.551
  4.Norris1:14.265  4.Leclerc1:13.554
  5.Lindblad1:14.517  5.Piastri1:13.858
  6.Hadjar1:14.541  6.Norris1:13.957
  7.Piastri1:14.665  7.Lindblad1:14.140
  8.Russell1:14.772  8.Hadjar1:14.239
  9.Leclerc1:15.006  9.Verstappen1:14.412
10.Colapinto1:15.48410.Sainz1:14.547
11.Sainz1:15.50011.Hülkenberg1:14.595
12.Hülkenberg1:15.67312.Bortoleto1:14.627
13.Ocon1:15.76013.Colapinto1:14.702
14.Alonso1:15.76014.Ocon1:14.928
15.Bortoleto1:15.80115.Bearman1:15.305
16.Bearman1:15.87216.Alonsoidő nélkül
17.Pérez1:16.002  
18.Stroll1:16.354  
19.Gasly1:16.642  
20.Bottas1:16.866  
21.Albonidő nélkül  
22.Lawsonidő nélkül  

 

55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés1. Antonelli 1:13.402
Sprintidőmérő1. Russell 1:12.965
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00


 

 

