Russell: Egy pillanatig sem kételkedtem magamban
A riválisok Miamiban mutatott előrelépése reakcióra késztette a konstruktőri bajnokságot vezető Mercedest. Noha a csapat az első fejlesztési csomagját előzetesen később kívánta bevetni, kénytelen volt átütemezni azt a Kanadai Nagydíjra. Ráadásul nem is lehetett biztos abban, hogy a frissítések a kívánt hatást hozzák, tudta, hogy a javulásnak nemcsak papíron, hanem a köridőkön, éles körülmények között is meg kell mutatkoznia. Az „ezüstnyilak” a zaklatott szabadedzésen rögtön jelezték is, hogy előreléptek, és a közel nyolctizedes előny azt sejtette, hogy ismét jelentősebb fölénybe kerülhetnek.
Bár a sprintidőmérőn mérséklődött a különbség, a Mercedesnek a Japán GP után sikerült újra kisajátítania az első rajtsort. Míg a legközelebbi üldöző több mint három tizedet kapott, a két csapattárs között mindössze 68 ezred döntött, méghozzá George Russell javára. A brit három vereség – köztük nehéz floridai hétvége – után vágott vissza egyik kedvenc pályáján, amivel megszakította Andrea Kimi Antonelli remek sorozatát, noha valószínűleg ennél simább menetre számított.
„Nyilvánvalóan remek érzés ez a nehéz miami hétvége után, de egy pillanatig sem kételkedtem magamban, tudtam, mire vagyok képes. Miami egyértelműen kilógott a sorból. Ez viszont fantasztikus egy pálya: nagy a tapadás, és itt tényleg úgy érzed, mintha egy igazi Formula–1-es autót vezetnél, és ennek így is kell lennie. Örülök, hogy most minden összeállt” – mondta mosolyogva a tavalyi győztes, aki a hozott fejlesztéseket is pozitívan értékelte.
„Határozottan csodás érzés. A csapat fantasztikus munkát végzett azzal, hogy előrehozta a fejlesztéseket. Miamiban világosan látszott, hogy a McLaren nagyon közel került hozzánk, és a Ferrari sem volt messze. Egy ilyen pályán tényleg megmutatkozik, szóval örülök, hogy felkerültek ezek a frissítések az autóra. Jó újra az első helyen lenni, hiszen elég rég volt már ilyen, de most már a szombati napra összpontosítok.”
Hiába a pole pozíció, Russell tudja, nehéz pillanatok várhatnak rá a rajtnál. „Folyamatosan fejlődünk ezen a téren, apró lépésekkel haladunk előre, szóval nem fogom azt mondani, hogy könnyedén megtartjuk az első két helyet a rajtnál. Remélem, hogy így lesz, de a történelem azt mutatja, hogy ez idén nem igazán fordult elő. Lando (Norris) indul a harmadik helyről, a McLarenek rendre jól kapják el a rajtokat. Meglátjuk, mit hoz a sprintverseny, de ahogy mondtam, jól kezdtünk.”
Az egyéni összetett húszpontos előnnyel vezető Antonelli az edzésen még egyértelmű fölényben volt házon belül, és még a sprintidőmérő első szakaszában is jobban állt. Ezt követően viszont fordult a kocka, és végül 68 ezreddel elmaradt Russelltől. Tekintve, hogy a csapattárs mennyire bízott a montreali jobb formában, a különbség nem volt jelentős, ráadásul az olasz saját bevallása szerint sem rakott össze túl jó kört a végén.
„Őszintén szólva elég rosszul sikerült a köröm. Nem volt zökkenőmentes időmérő. Hibáztam az SQ2-ben, ami kissé kizökkentett, aztán úgy döntöttem, hogy egyből gyors kört megyek a lágy gumikon, de az abroncsok nem melegedtek fel eléggé. Szóval zűrös sprintkvalifikáción vagyok túl, de a második helyen végeztem, és elég közel kerültem a pole-hoz. A potenciál adott, jobbak leszünk szombaton.”
Az olasz pilóta szerint a látott előnyt egyértelműen a hozott újdonságoknak köszönhetik. „Elhoztuk a fejlesztéseket, és jelenleg ekkora előnyt jelentenek. Természetesen még jobban ki kell ismernünk a csomagot, mert az egyensúly kissé megváltozott, de összességében úgy tűnik, ismét sikerült némi előnyre szert tennünk.”
KANADAI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:12.965
|átlag: 215.166 km/ó
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:13.033
|0.068 mp h.
|3.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:13.280
|0.315
|4.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:13.299
|0.334
|5.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:13.326
|0.361
|6.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:13.410
|0.445
|7.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|1:13.504
|0.539
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:13.605
|0.640
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:13.737
|0.772
|10.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:14.536
|1.571
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:14.595
|1.569
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|1:14.627
|1.601
|13.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:14.702
|1.676
|14.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:14.928
|1.902
|15.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:15.305
|2.279
|16.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|idő nélkül
|17.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:16.002
|2.113
|18.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|1:16.354
|2.465
|19.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:16.642
|2.753
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:16.866
|2.977
|21.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|idő nélkül
|22.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|idő nélkül
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Hamilton
|1:13.889
|1.
|Russell
|1:13.026
|2.
|Antonelli
|1:14.010
|2.
|Hamilton
|1:13.465
|3.
|Verstappen
|1:14.028
|3.
|Antonelli
|1:13.551
|4.
|Norris
|1:14.265
|4.
|Leclerc
|1:13.554
|5.
|Lindblad
|1:14.517
|5.
|Piastri
|1:13.858
|6.
|Hadjar
|1:14.541
|6.
|Norris
|1:13.957
|7.
|Piastri
|1:14.665
|7.
|Lindblad
|1:14.140
|8.
|Russell
|1:14.772
|8.
|Hadjar
|1:14.239
|9.
|Leclerc
|1:15.006
|9.
|Verstappen
|1:14.412
|10.
|Colapinto
|1:15.484
|10.
|Sainz
|1:14.547
|11.
|Sainz
|1:15.500
|11.
|Hülkenberg
|1:14.595
|12.
|Hülkenberg
|1:15.673
|12.
|Bortoleto
|1:14.627
|13.
|Ocon
|1:15.760
|13.
|Colapinto
|1:14.702
|14.
|Alonso
|1:15.760
|14.
|Ocon
|1:14.928
|15.
|Bortoleto
|1:15.801
|15.
|Bearman
|1:15.305
|16.
|Bearman
|1:15.872
|16.
|Alonso
|idő nélkül
|17.
|Pérez
|1:16.002
|18.
|Stroll
|1:16.354
|19.
|Gasly
|1:16.642
|20.
|Bottas
|1:16.866
|21.
|Albon
|idő nélkül
|22.
|Lawson
|idő nélkül
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|1. Antonelli 1:13.402
|Sprintidőmérő
|1. Russell 1:12.965
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|18.00–19.00
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja
|22.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00