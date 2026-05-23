Nemzeti Sportrádió

Egy év után távozik Veszprémből a magyar szélső, NB I-es élcsapatban folytatja

N. T.N. T.
2026.05.23. 12:44
null
Molnár Robin egy év után távozik Veszprémből (Fotó: handballveszprem.hu)
Címkék
férfi kézilabda Molnár Robin One Veszprém HC Mol Tatabánya
A One Veszprém hivatalos honlapján adta hírül, hogy egy év után távozik a 22 éves, balszélsőként és olykor beállóként is szerepeltetett Molnár Robin, aki Tatabányán folytatja pályafutását.

 

A klubhonlap emlékeztet, hogy a 194 cm magas Molnár Robin első veszprémi heteit egy súlyos sérülést követő rehabilitáció nehezítette, aztán viszont a hazai sorozatokban nagy segítségére volt a csapatnak. Magyar Kupát nyert, az NB I alapszakaszában 19 mérkőzésen elért 36 góljával járult hozzá a Veszprém első helyéhez, valamint több alkalommal helyet kapott a Bajnokok Ligája-keretben is.

„Sajnálom, hogy nem a terveim szerint alakult a Veszprémben töltött időszakom. Több szempontból tanulságos év van a hátam mögött, emellett sokat tanultam a stábtól és a játékostársaimtól is, amit próbálok kamatoztatni a jövőben. A nyártól olyan csapatnál tudom folytatni a pályafutásomat, amelynél az eredeti posztomon, valamint védekezésben is számítanak rám. Nagyon örülök, hogy ilyen nagy múltú klubhoz igazolhatok, azt gondolom, megmutatták ebben az idényben, hogy mire képesek. Sok ismerős arc lesz a csapatban, alig várom, hogy együtt küzdhessünk a közös sikerekért” – jelentette ki az Európa-kupa-döntős Tatabányára szerződő Molnár Robin.

„Köszönjük Robinnak az elmúlt egy évet. Az ő korában nagyon fontos a kellő mennyiségű játékidő, amit mi a következő idényben az ő posztján lévő versenyhelyzet miatt nem tudunk neki garantálni. Új csapatában nem csupán a hazai, de a nemzetközi porondon is értékes tapasztalatokkal gazdagodhat, amiből ő is, a magyar kézilabda is hasznot húzhat. A fejlődése érdekében meg kellett tennie ezt a lépést, remélem, bátorsága elnyeri a jutalmát” – tette hozzá Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója.

 

férfi kézilabda Molnár Robin One Veszprém HC Mol Tatabánya
Legfrissebb hírek

Kiesett a Komló, benn maradt a Szigetszentmiklós a férfi kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.05.20. 20:19

Nyert a magyar válogatott, de a szerbek mehetnek a kézilabda-vb-re

Kézilabda
2026.05.17. 19:12

A visszavágón is Görögország nyert, Hollandia már csak a szabadkártyában bízhat a férfi kézilabda-világbajnokságon

Kézilabda
2026.05.17. 18:43

„Életben vagyunk!” – Bánhidi Bence a szerbek elleni vb-selejtező visszavágója előtt

Kézilabda
2026.05.17. 09:34

Imre Bence: Valamennyire visszahoztuk a reményt

Kézilabda
2026.05.14. 23:24

Szerződése lejárta előtt távozhat a Szeged kapusa – sajtóhír

Kézilabda
2026.05.14. 14:18

Az elmúlt tíz év legnehezebb vb-selejtezője vár a magyar férfi kézilabda-válogatottra

Kézilabda
2026.05.14. 08:57

Charlotte Bonaventura is megszólalt a Veszprém berlini BL-visszavágójának végén történtekről

Kézilabda
2026.05.12. 17:35
Ezek is érdekelhetik