Jégkorong: kettéosztotta a vb-re készülő keretet a szakmai stáb

A magyar szövetség honlapjának keddi beszámolója szerint csütörtökön és pénteken Bielben a tavaly vb-döntős, idén vb-házigazda svájciak ellen Majoross Gergely szövetségi kapitány irányítja majd az együttest, a Japán elleni páros meccsen pedig Bartalis Balázs látja el a vezetőedzői teendőket. A Svájcból szombat reggel hazatérő küldöttségből a szakmai stáb tagjai továbbutaznak Győrbe, így a Japán elleni második meccset már a helyszínen felügyelhetik.

„A Svájcba utazó keretben több olyan játékos is lesz, akit szeretnénk látni topellenféllel szemben. Kíváncsiak vagyunk, mire képesek. A Szombathelyen és Győrben játszó keretben pedig lesznek olyanok, akik tavaly a világbajnokságon is szerepeltek” – mondta Majoross.

Az élvonalban fennállása során tavaly először bennmaradt magyar csapat Zürichben a finnekkel, az osztrákokkal, a britekkel, a németekkel, a házigazda svájciakkal, a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiakkal, valamint a lettekkel találkozik a világbajnokság csoportkörében. Az első négy helyezett jut a negyeddöntőbe, az utolsó kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel.

A JAPÁN ELLENI KERET

Kapusok: Nagy Kristóf (Ferencváros), Vay Ádám (Piráti Chomutov, cseh)

Hátvédek: Franyó Krisztián (Újpest), Horváth Alex (Ocelári Trinec, cseh), Horváth Donát (Hydro Fehérvár AV19), Nagy Dominik (FEHA19), Szathmáry Simon (Miskolc), Szongoth Döme (Peninsula Panthers, kanadai), Tornyai Gábor (Újpest), Tóth Gergely (Ferencváros), Vén Bendegúz (Södertälje, svéd)

Csatárok: Ambrus Csongor (Hydro Fehérvár AV19), Bartalis István (Hydro Fehérvár AV19), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Farkas László (FEHA19), Fehér Kolos (Amarillo Wranglers, amerikai), Keresztes Levente (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Mattyasovszky Gergely (Ferencváros), Mihalik Gergő (Debrecen), Molnár Bálint (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Molnár Dávid (Ferencváros), Németh Kristóf (Hydro Fehérvár AV19), Papp Kristóf (Norfolk Admirals, amerikai), Rapos Gergely (Újpest), Ravasz Csanád (Gyergyói HK), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Vincze Péter (Gyergyói HK)

A SVÁJC ELLENI KERET

Kapusok: Bálizs Bence (Ferencváros), Hegedüs Levente (FEHA19)

Hátvédek: Csollák Márkó (Miskolc), Garát Zsombor (Nottingham Panthers, brit), Hadobás Zétény (Ferencváros), Horváth Milán (Ferencváros), Kiss Roland (Hydro Fehérvár AV19), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Budapest Jégkorong Akadémia HC)

Csatárok: Erdély Csanád (Hydro Fehérvár AV19), Hári János (Hydro Fehérvár AV19), Horváth Bence (Jukurit, finn), Laskawy Ferenc (Ferencváros), Mihalik András (Ferencváros), Nagy Krisztián (Ferencváros), Nemes Márton (Bentley University, amerikai), Péter Donát (Eisbären Regensburg, német), Sárpátki Tamás (Gyergyói HK), Sebők Balázs (Ässät Pori, finn), Sofron István (Ferewncváros), Terbócs István (Hydro Fehérvár AV19)

A HÉTVÉGI ÉS A TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM

Április 23., csütörtök

19.45: Svájc–Magyarország, Biel

Április 24., péntek

19.00: Magyarország–Japán, Szombathely

19.45: Svájc–Magyarország, Biel

Április 25., szombat

18.00: Magyarország–Japán, Győr

Május 1., péntek

14.00: Norvégia–Magyarország, Koppenhága

Május 2., szombat

15.00: Dánia–Magyarország, Koppenhága

Május 7., csütörtök

18.30: Szlovénia–Magyarország, Bled

Május 13., szerda

19.00: Kanada–Magyarország, Neuchatel