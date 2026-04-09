A GYHK nyerte meg a döntő első meccsét az Erste Ligában

A három legutóbbi idény Erste Liga-bajnoka, a Gyergyói HK és a Corona Brasov fináléja kezdődött el csütörtökön Brassóban. Az alapszakaszgyőztes hazai jégen nem is teketóriázott sokáig, egyik legjobbja, David Levin találatával már a hatodik percben megszerezte a vezetést. Fel kellett pörögnie a döntő előtt többet pihenő, talán a meccsritmusból is kizökkenő gyergyóiaknak, hiszen másodpercekkel később Jared van Wormer majdnem megduplázta csapata előnyét.

A címvédő eleinte többször is pontatlanul játszott, de a nem engedte túlságosan ellépni a riválisát, első emberelőnyéből rögtön betalált – Dallas Gerads gólját ugyan videózták egy darabig les gyanúja miatt, de nem láttak szabálytalanságot a bírók, megadták az egyenlítést.

Az előző idényben egyébként az elődöntőben csapott össze a két erdélyi csapat, és az a párharc a GYHK 4–1-es sikerével végződött, ezúttal viszont a Brassónak állt a zászló. Már csak azért is, mert Csiszer Ádám ötperces kiállítása után az emberfórt kihasználta a Brassó, hiába védett először még Rasmus Rinne, a róla kipattanó korongot Philippe Cornet kotorta be a kapuba. A második játékrészben aztán folytatódott, ami az elsőben: Szilassy Zoltán együttese igyekezett lépést tartani ellenfelével. Brance Orbán tökéletes lövésével újra össze is jött az egyenlítés. A pillanatnyi fellélegzés után azonban ismét brassói pillanatok, és újabb találat következett, ezúttal Sébastien Piché egyenlő létszámnál szerezte meg a vezetést a hazaiaknak egy lapos lövéssel.

Döntőhöz méltó hangulat és iram volt a pályán, mindkét csapat kellően agresszív volt, nem bántak kesztyűs kézzel a játékosok egymással. A harmadik harmadban kiállítások miatt gyakorolhatták a felek az emberelőnyös és emberhátrányos játékot. A harmadik húsz perc alatt összesen 15 büntetőpercet ítéltek a játékvezetők, és Gerads révén a speciális játékhelyzetekből ebben a periódusban a Gyergyó jött ki jobban, ismét egyenlő volt az állás kicsit több mint tíz perccel a rendes játékidő vége előtt. Sőt, a végén is, így az egyik fél negyedik győzelméig tartó finálé első meccsén rögtön hosszabbítás döntött. Abban is Gerads, aki emberelőnyben szerezte meg harmadik gólját, és csapatának a győzelmet. A döntő pénteken folytatódik Brassóban.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, DÖNTŐ

1. MÉRKŐZÉS

CORONA BRASOV (romániai)–GYERGYÓI HK (romániai) 3–4 (2–1, 1–1, 0–1, 0–1) – hosszabbításban

Brassó, 1614 néző. V: Gebei G., Tóth Renátó, Kovács P., Varjú

BRASSÓ: Adorján – Piché 1, Farkas T. / Boriszenko (1), Stief / Gecse, Bors – Valchar (1), WELSH, D. LEVIN 1 (2) / Kóger, Cornet 1, Van Wormer / Molnár Zs., Részegh T., Filip / Rokaly-Boldizsár, Gajdó B., R. Vasile. Edző: Strenk Hunor és Matthew Myers

GYERGYÓ: Rinne – Haaranen (1), Raymond / Mesikämmen, Fejes (1) / O. Williams (1), Jalasvaara / Szabó T. – ORBAN 1 (1), GERADS 3, Bodó / Vincze P., Tranca (1), Sárpátki / Ravasz, Császár, Väyrynen / Sándor-Székely, Csiszer, Ádám. Edző: Szilassy Zoltán

Kapura lövések: 38–31

Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. 4/2

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 1–0 a Gyergyó javára