Rasmus Reijola: Szerintem mi voltunk a jobb csapat, és én végig biztos voltam benne, hogy nyerünk

KAISER TAMÁS
2026.03.26. 11:48
Rasmus Reijola remekelt a párharcban (Fotó: NSO Tv)
Hydro Fehérvár AV19 jégkorong ICEHL
A Hydro Fehérvár AV19 kiütötte az osztrák hokiliga negyeddöntőjében a rekordbajnok és alapszakasz-második Klagenfurtot. A siker egyik letéteményese Rasmus Reijola volt, a kapus a 3–0-ra megnyert hatodik meccs után még a szurkolóknak is üzent.
Fantasztikus siker: a Fehérvár hat meccsen kiejtette az alapszakasz-második Klagenfurtot az ICEHL rájátszásában

Kapott gól nélkül nyerte meg a párharc hatodik meccsét a Volán, így elődöntős az osztrák hokiligában – pedig az alapszakaszból is csak az utolsó meccs utolsó fél percében jutott tovább az FTC ellen.

Hári János: Nem terveztem buszozni még egyet Klagenfurtba

A Hydro Fehérvár AV19 összesítésben 4–2-vel kiejtette az alapszakasz-második Klagenfurtot az osztrák ligában.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC-KAC (osztrák) 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)
Székesfehérvár, MET Aréna, 4733 néző. Vezette: Ofner, Sternat, Bedynek (mindhárom osztrák), Jedlicka (szlovák)
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), MESSNER (1) / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Horváth Donát / Falus – Archibald (1), HÁRI 1, CHEEK 1 / ERDÉLY 1 (1), Kulmala, Kuralt / Mihály, Richards, Gerlach (1) / Ambrus Cs., Németh K., Magosi / Terbócs. Edző: Ted Dent
KAC: Dahm – Unterweger, Maier / Jensen Aabo, Preiml / Teves, Nickl / Dobrovolny, Sablattnig – Schwinger, Mursak, PETERSEN / FRASER, Herburger, FROM / Van Ee, Obersteiner, Moyle / Waschnig, Witting, Hochegger. Edző: Kirk Furey
Kapura lövések: 30–25
Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 1/0
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–2, a Fehérvár javára
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Egymásért játszottunk, az idény legfontosabb szakaszára álltunk össze. Ebből is látszik, a rájátszás teljesen más kávéház, itt még fontosabbá válik a védekezés. Nem vagyunk gólerős csapat, hátul kell koncentrálnunk, így lehet csak esélyünk. Ebben a szériában Rasmus Reijola teljesítménye fantasztikus volt.
Kirk Furey: – A gól hiányzott a játékunkból, talán ezúttal játszott a legjobban a Fehérvár, és emellett remekül védekezett, de ez igaz az egész sorozatra is. Nehéz most mit mondani, akadtak jó dolgaink az idényben, a rájátszásban pedig apróságokon is múlnak a győzelmek.

Legfrissebb hírek

Stipsicz Bence: Olyan, mintha a kaszinóban ingyenzsetont kaptunk volna

Jégkorong
4 órája

Hári János: Nem terveztem buszozni még egyet Klagenfurtba

Jégkorong
7 órája

Fantasztikus siker: a Fehérvár hat meccsen kiejtette az alapszakasz-második Klagenfurtot az ICEHL rájátszásában

Jégkorong
18 órája

A BJA simán, a DVTK hosszabbításban nyert idegenben az Erste Liga elődöntőinek első felvonásán

Jégkorong
19 órája

Itt az első meccslabda – Bobory Balázs jegyzete

Jégkorong
2026.03.24. 22:37

ICEHL: nyert a Fehérvár Klagenfurtban, és egy lépésre került a továbbjutástól

Jégkorong
2026.03.23. 21:51

Erste Liga: egyetlen, hosszabbításos gól döntött, elődöntős a DVTK

Jégkorong
2026.03.22. 21:22

Ovecskin megszerezte az 1000. gólját az NHL-ben

Amerikai sportok
2026.03.22. 20:47
