Hári János: Nem terveztem buszozni még egyet Klagenfurtba

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

NEGYEDDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC-KAC (osztrák) 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

Székesfehérvár, MET Aréna, 4733 néző. Vezette: Ofner, Sternat, Bedynek (mindhárom osztrák), Jedlicka (szlovák)

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), MESSNER (1) / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Horváth Donát / Falus – Archibald (1), HÁRI 1, CHEEK 1 / ERDÉLY 1 (1), Kulmala, Kuralt / Mihály, Richards, Gerlach (1) / Ambrus Cs., Németh K., Magosi / Terbócs. Edző: Ted Dent

KAC: Dahm – Unterweger, Maier / Jensen Aabo, Preiml / Teves, Nickl / Dobrovolny, Sablattnig – Schwinger, Mursak, PETERSEN / FRASER, Herburger, FROM / Van Ee, Obersteiner, Moyle / Waschnig, Witting, Hochegger. Edző: Kirk Furey

Kapura lövések: 30–25

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 1/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–2, a Fehérvár javára

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Egymásért játszottunk, az idény legfontosabb szakaszára álltunk össze. Ebből is látszik, a rájátszás teljesen más kávéház, itt még fontosabbá válik a védekezés. Nem vagyunk gólerős csapat, hátul kell koncentrálnunk, így lehet csak esélyünk. Ebben a szériában Rasmus Reijola teljesítménye fantasztikus volt.

Kirk Furey: – A gól hiányzott a játékunkból, talán ezúttal játszott a legjobban a Fehérvár, és emellett remekül védekezett, de ez igaz az egész sorozatra is. Nehéz most mit mondani, akadtak jó dolgaink az idényben, a rájátszásban pedig apróságokon is múlnak a győzelmek.