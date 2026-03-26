Hári János: Nem terveztem buszozni még egyet Klagenfurtba

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.03.26. 08:37
Hári János szerint az elődöntőben bármi megtörténhet (Fotó: NSO Tv)
Hydro Fehérvár AV19 jégkorong Hári János ICEHL Klagenfurt
Nem véletlenül mondta a Volán csatára, hogy nem akarta újra megtenni a Székesfehérvár és Klagenfurt közötti utat, hiszen a két város között nagyjából 400 kilométer a távolság közúton, és az elmúlt másfél hétben háromszor is buszra kellett ülniük Hári Jánoséknak. A buszozás nem marad abba, de Graz jóval közelebb van, az elődöntős szereplés pedig minden bizonnyal kárpótol majd minden megtett méterért.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–EC-KAC (osztrák) 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)
Székesfehérvár, MET Aréna, 4733 néző. Vezette: Ofner, Sternat, Bedynek (mindhárom osztrák), Jedlicka (szlovák)
FEHÉRVÁR: REIJOLA – Andersen (1), MESSNER (1) / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Horváth Donát / Falus – Archibald (1), HÁRI 1, CHEEK 1 / ERDÉLY 1 (1), Kulmala, Kuralt / Mihály, Richards, Gerlach (1) / Ambrus Cs., Németh K., Magosi / Terbócs. Edző: Ted Dent
KAC: Dahm – Unterweger, Maier / Jensen Aabo, Preiml / Teves, Nickl / Dobrovolny, Sablattnig – Schwinger, Mursak, PETERSEN / FRASER, Herburger, FROM / Van Ee, Obersteiner, Moyle / Waschnig, Witting, Hochegger. Edző: Kirk Furey
Kapura lövések: 30–25
Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 1/0
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–2, a Fehérvár javára
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Egymásért játszottunk, az idény legfontosabb szakaszára álltunk össze. Ebből is látszik, a rájátszás teljesen más kávéház, itt még fontosabbá válik a védekezés. Nem vagyunk gólerős csapat, hátul kell koncentrálnunk, így lehet csak esélyünk. Ebben a szériában Rasmus Reijola teljesítménye fantasztikus volt.
Kirk Furey: – A gól hiányzott a játékunkból, talán ezúttal játszott a legjobban a Fehérvár, és emellett remekül védekezett, de ez igaz az egész sorozatra is. Nehéz most mit mondani, akadtak jó dolgaink az idényben, a rájátszásban pedig apróságokon is múlnak a győzelmek.

14 órája

Fantasztikus siker: a Fehérvár hat meccsen kiejtette az alapszakasz-második Klagenfurtot az ICEHL rájátszásában

Kapott gól nélkül nyerte meg a párharc hatodik meccsét a Volán, így elődöntős az osztrák hokiligában – pedig az alapszakaszból is csak az utolsó meccs utolsó fél percében jutott tovább az FTC ellen.

 

Hydro Fehérvár AV19 jégkorong Hári János ICEHL Klagenfurt
