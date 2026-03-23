Ovecskin negyedik a jégkorong „globális” góllövőlistáján

Az IIHF honlapján közzétett kimutatás alapján a 40 éves csatár vasárnap az észak-amerikai profiligában (NHL) beütötte ezredik, összesítésben pedig az 1045. találatát. Ovecskin az NHL alapszakaszában 923-szor, a rájátszásban pedig 77-szer volt eredményes, így Wayne Gretzky után a második lett, aki elérte az ezres határt a világ legerősebb bajnokságában. Ezenkívül Ovecskinnek van még 45 gólja különféle nemzetközi tornákról is.

Nála többször csak három hokis volt eredményesebb. A kiemelt ligákon túl az olimpiákon, világbajnokságokon és világkupában szerzett gólokat tekintve a cseh Jaromír Jágr vezet (1099) a második Gretzky (1098) és a harmadik Gordie Howe (1071) előtt.