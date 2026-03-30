Jégkorong: mandátuma lejártával távozik a nemzetközi szövetség elnöke

2026.03.30. 16:17
Luc Tardif (Fotó: Getty Images)
Megbízatásának lejárta után távozik a Nemzetközi Jégkorong Szövetséget (IIHF) öt éve irányító Luc Tardif.

Mandátuma lejárta után nem kívánja tovább betölteni a Nemzetközi Jégkorongszövtség elnöki tisztét Luc Tardif. A 2021-ben megválasztott, kanadai születésű francia sportdiplomata – aki a svájci René Faselt követte a poszton – megbízatása októberig tart. Tardif vasárnap ünnepelte 73. születésnapját, és elmondása szerint a jövőben szeretne több időt a családjával tölteni.

„Mivel az IIHF erős és stabil helyzetben van, úgy érzem, itt az ideje »átpasszolni« a korongot egy fiatalabb vezetőnek” – írta Tardif leköszönő levelében. „Elkötelezett vagyok a zökkenőmentes és hatékony átmenet biztosítására a globális jégkorongközösség javára.”

Tardifnak sikerült 12 év kihagyás után visszahoznia az észak-amerikai profiligában (NHL) szereplő játékosokat az olimpiára azáltal, hogy segített megállapodást kötni az NHL, a hokis szakszervezet (NHLPA), az IIHF és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) között.

„Az elmúlt öt év elnökként a karrierem legnagyobb, egyben a legjelentősebbek kihívásai közé tartozott” – mondta Tardif, külön említve, milyen nehéz volt a koronavírus-járvány átvészelése, leküzdése a sportágban.

Hozzátette: hihetetlenül büszke arra, hogy a sportág, a rendezvények, a versenyek és az IIHF értékeinek „őre” lehetett, és megvédhette ezeket a kritikus és bizonytalan időkben is.

