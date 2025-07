Jégkorong: edzőképzésben is fejlődne a szövetség

Az új szakemberek képzése elengedhetetlen a fejlődéshez és az előrelépéshez, ebben próbál új szintre lépni a Magyar Jégkorongszövetség a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel és a Nemzetközi Jégkorongszövetséggel karöltve, ugyanis ha összegyűlik a szükséges ötös létszám, szeptembertől új, angol nyelvű jégkorongedző-képzés indulhat a TF-en, az egyetlen a kontinensen.

„Kicsit visszaugorva az időben, a Magyar Jégkorongszövetség új szakmai elnökségének az volt a célja, hogy a sportág minden területén minél több szakmai programot indítson útjára. Az egyik ilyen az edzőképzés, különféle projektek indultak el az elmúlt időszakban, többek között ez is az IIHF-fel, valamint a TF-fel közösen – mondta a Nemzeti Sportnak Nagy Attila, a hazai szövetség fejlesztési vezetője. – Az MJSZ az egyetemmel együttműködve programtervet készített, amelyet benyújtott a nemzetközi szövetségnek, és kedvező fogadtatásra talált. Hiánypótló képzés lehet, korábban Finnországban indult már ilyen mesterszakon, de manapság már csak alapképzésen (BSc) van. Más nyelveken, németül, finnül, svédül vannak ilyen képzések, de a kontinensen angolul nincs oklevelet adó szakedzői tréning.”

A mesterképzésre olyan sportolók és edzők jelentkezését várják, akik szeretnék magasabb szintre emelni a tudásukat és elkötelezettek a teljesítményorientált sport iránt. A „Sports Coaching MSc”-képzést rugalmas formában hirdette meg az egyetem.

„Többekkel beszéltünk a nemzetközi hokivilágban, mindenki nagyon érdeklődő volt, az egyetemnél szerencsére nyitott kapukra leltünk, náluk van edzőképzés angolul MSc-n, erre alapozva összeállt a program, a jégkorongos specifikus képzésünk már a 2025–2026-os tanévben elindul. Ez egy hibrid rendszer lesz, félévente két hét, ami személyes jelenlétet igényel, a többi része online zajlik. Az általános edzéselmélethez tartozó tárgyakat a TF világszinten is elismert tanárai tartják, a jégkorong szakkal kapcsolatban már több, nemzetközileg is elismert oktatóval felvettük a kapcsolatot. Ebben a folyamatban az IIHF is partner, hogy a kurzus során az ő szakemberei is részt vegyenek az oktatásban.”

Az MJSZ új elnöksége már nem az első képzési programját indítja el, az előző tanévben ugyanis elindult magyar nyelven a jégkorongedző-képzés mesterszakon.

„Átdolgozás alatt van az edzők minősítési rendszere, egy kreditrendszert vezetünk be, amely már más hazai csapatsportágaknál is sikeresen működik. A cél, hogy az edzők folyamatosan képezzék magukat és naprakész tudással rendelkezzenek. A TF-en van BSc-képzésünk is, tavaly pedig elindult mesterszakon is a magyar nyelvű jégkorongedző-képzésünk, négy hallgató sikeresen teljesítette az első évet, ha minden jól megy, jövő nyáron már négy új okleveles szakedzőnk lehet. Ez azért is fontos, mert hosszú távon a szövetség a saját képzésében megfelelő tudással felvértezett szakemberekkel dolgozhat, s még egy szintet lépne az edzőképzés Magyarországon.”