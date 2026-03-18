Erste Liga: előnyben a Diósgyőr a negyeddöntőben

Szerdán folytatódott az Erste Liga rájátszása, már csak két negyeddöntős párharcban küzdenek a csapatok, az Újpest a Budapest Jégkorong Akadémia HC-vel játszott, míg a DEAC a DTVK Jegesmedvéket fogadta. Az alapszakasz első két helyezettje, a Corona Brasov, valamint Gyergyói HK már kényelmes helyzetből figyelheti a riválisokat, a két erdélyi gárda söpréssel jutott be az elődöntőbe. A másik két párharc esetében azonban négy mérkőzés alatt semmi nem dőlt el, az UTE és a BJA HC, valamint a DEAC és a DVTK is 2–2-ről folytatta.

A két vidéki csapat találkozóját a hajdúságiak kezdték jobban, a kilencedik percben Matias Varttinen révén meg is szerezték a vezetést, de ezt követően a miskolci együttes percei következtek. A harmad utolsó öt percében háromszor is beköszönt a DVTK, Jason Pineo egyenlített, majd Szathmáry Simon, valamint Brodi Stuart is eredményes volt. A második harmadban is pontosabb volt a DVTK, jól kontráztak a vendégek. Egy ilyen megindulás során Johan Marklund mattolta Hetényi Zoltánt, erre ugyan közelről Mihalik Gergő válaszolt, de aztán a harmad hajrájában Tóth Gergő visszaállította a háromgólos különbséget. Az utolsó húsz percre fordulva kapus cserélt a DEAC, Szeles Martin érkezett a ketrec elé. Próbálkozott a Debrecen, és végül tizenkét perccel a vége előtt sikerült szépíteni, Jevgenyij Mozer tuszkolta be közelről a pakkot. Kicsivel később emberelőnybe kerültek a debreceniek, de nem tudtak tovább zárkózni. Szoros lett a hajrá, a hazaiak levitték a kapusukat is a végén, de a korongfelhozatalban belecsúsztak hibák, a DEAC védői több alkalommal a kapu elé bevetődve védtek, ám Brodi Stuart újabb lövésénél már ők sem tudtak segíteni. Egy üres kapus góllal a DVTK 6–4-re nyert, és vezet a párharcban.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia HC 3–4 (2–2, 1–1, 0–0, 0–1) – kétszeri hosszabbításban

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–3

DEAC–DVTK Jegesmedvék 4–6 (1–3, 1–2, 2–1)

Debrecen, 480 néző. V: Dósa, Nagy A., Dömötör, Kovács P.

DEAC: Hetényi (Szeles) – Usztyinyenko (2), Mártonffy / Jeliszejev, Bukor / Haranghy, Dobmayer – Mozer 1, GALOHA (3), Varttinen 1 / Askarov, Mihalik G. 1, KRUTOV 1 (1) / Molnár Z., Kreisz, Kulesov. Edző: Vaszjunyin Artyom

DVTK: Praták – Csollák (1), Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry 1 / Vokla, Szalay / Orosz D. – Tóth G. 1, Zohovs, PINEO 1 (1) / MARKLUND 1 (2), STUART 2, Djumics (1) / Rétfalvi, Lövei, Farkas M. / Miskolczi, Kinloch-Varga, Csiki. Edző: Láda Balázs

Kapura lövések: 27–41. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 3/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2 a DVTK javára.

MESTERMÉRLEG

Vaszjunyin Artyom: – Öt gólt kaptunk súlyos egyéni hibákból, az elsőnél egy-nullás vezetésnél a legjobb hátvédünk adta el a korongot utolsó emberként, amivel elindult a dominó, és meg sem állt ötig. Pozitívum, hogy az utolsó harmadban visszajöttünk a meccsbe. Sajnos mindössze tizenöt hadra fogható játékosunk van, ha közülük néhányan nem fognak ki jó napot, akkor ez a vége.

Vas János pályaedző: – Azt hiszem, a lövésarány is mutatja, hogy összességében a mi akaratunk érvényesült a mérkőzésen. Nem volt tökéletes a játékunk, de a hibákat jól reagáltuk le, és ahogy azt a rájátszásban tenni kell, szívvel-lélekkel hokiztunk, különösen az utolsó hat percben, amikor az egyenlítésért hajtott a Debrecen. Egy hullámvasút volt érzelmi szempontból a mérkőzés, de jól sült el a vége, és kíváncsian várjuk a folytatást.

