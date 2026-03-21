21 elit-vb-s játékos a női jégkorong-válogatott bő keretében

A szövetség keddi beszámolója szerint a szakember 27 fős együtteséből 21-en ott voltak a tavalyi elit világbajnokságon is, nyolcan pedig részesei voltak az U18-asok januári bennmaradásának.

„A keret kijelölésekor több szempontot figyelembe vettünk. Az edzőkkel egész szezonban néztük a klubmérkőzéseket, az ottani teljesítmény, valamint természetesen a válogatottbeli játék is meghatározó volt, továbbá az is, hogy ki mennyire elkötelezett” – mondta a szövetségi kapitány.

A nemzeti csapat vasárnap kezdi a felkészülést a hazai rendezésű világbajnokságra, a keret az első napokban még nem lesz teljes, néhányan klubfeladatok miatt majd csak április elején tudnak bekapcsolódni a munkába. Az első időszakot Mátyásföldön tölti a csapat, és húsvéthétfőn, április 6-án nem hivatalos, zárt kapus edzőmérkőzést játszik Kínával. Ezt követően költöznek át a Vasas Jégcentrumba a játékosok, és április 9-én, csütörtök este az olaszok ellen tartják a vb-főpróbát. A taktikai gyakorlatok mellett az erőnléti felkészülés is hangsúlyos lesz.

„A hazai pályának előnynek kell lennie. Nincs utazás, közel van a család, tudjuk, hogy mire számíthatunk. Javunkra szeretnénk fordítani, hogy itthon játszhat a válogatott, élvezni szeretnénk a pillanatot és azt, hogy a közönség mögöttünk áll” – tette hozzá a kapitány.

A világbajnokságot április 12. és 18. között a Vasas Jégcentrumban rendezik, a magyar válogatott a norvég, a francia, a szlovák, a kínai és az olasz csapattal találkozik. Az első helyezett jut fel az elit mezőnybe.

A MAGYAR NŐI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Csordás Csenge (KASI/Rampage), Németh Anikó (MAC Budapest), Takács Noémi Zoé (MAC Budapest), Tóth Zsófia (HKB)

Hátvédek: Faragó Luca (Ajka/BJA), Hajdu Lili (HKB), Kiss-Simon Franciska (HKB), Koncz Boglárka (HKB), Lippai Isabel (MAC Budapest), Mayer Fruzsina (HKB), Németh Bernadett (MAC Budapest), Odnoga Lotti (Skelleftea, svéd)

Csatárok: Báhiczki-Tóth Boglárka (NAHA, amerikai), Bátyi Boróka (BJA), Dabasi Réka (HKB), Hiezl Réka Effi (Shattuck St. Mary’s), Horváth Imola (Södertälje), Huszák Alexandra (HKB), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres St. Pölten), Kreisz Emma (University of Minnesota), Leidt Madeline (Linköping), Metzler Regina (Merchyhurst University), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University), Polónyi Petra (NAHA), Seregély Míra (HKB), Tóth Flóra (Hammarby), Weiler Krisztina (OHA)

(MTI)