NHL: sorozatban ötödször nyert a Detroit Red Wings
Az észak-amerikai profi jégkorongliga vasárnapi játéknapján négy mérkőzést rendeztek.
Az új idényt vereséggel kezdő Detroit az első meccset követően sorozatban már ötödször nyert, és a Carolinával holtversenyben vezeti a Keleti főcsoportot. Az otthon játszó Red Wings ezúttal az Edmonton ellen győzött 4–2-re a két-két gólt jegyző Dylan Larkin, Emmitt Finnie kettős vezérletével.
Hazai jégen nyert hosszabbításban a Chicago az Anaheim ellen, a Utah pedig a Bostont verte meg 3–2-re. A játéknap egyetlen vendégsikerét a Vancouver aratta, amely úgy győzött 4–3-ra a Chicago ellen, hogy a második harmadban már 4–0-ra is vezetett.
NHL
ALAPSZAKASZ
Washington Capitals–Vancouver Canucks 3–4
Detroit Red Wings–Edmonton Oilers 4–2
Chicago Blackhawks–Anaheim Ducks 2–1 – hosszabbítás után
Utah Mammoth–Boston Bruins 3–2
