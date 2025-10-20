Nemzeti Sportrádió

NHL: sorozatban ötödször nyert a Detroit Red Wings

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.10.20. 08:04
null
Sorozatban ötödször ünnepelhetett győzelmet a Detroit (Fotó: facebook.com/DETROITREDWINGS)
Címkék
jégkorong NHL Detroit Red Wings
Az észak-amerikai profi jégkorongliga vasárnapi játéknapján négy mérkőzést rendeztek.

 

Az új idényt vereséggel kezdő Detroit az első meccset követően sorozatban már ötödször nyert, és a Carolinával holtversenyben vezeti a Keleti főcsoportot. Az otthon játszó Red Wings ezúttal az Edmonton ellen győzött 4–2-re a két-két gólt jegyző Dylan Larkin, Emmitt Finnie kettős vezérletével.

Hazai jégen nyert hosszabbításban a Chicago az Anaheim ellen, a Utah pedig a Bostont verte meg 3–2-re. A játéknap egyetlen vendégsikerét a Vancouver aratta, amely úgy győzött 4–3-ra a Chicago ellen, hogy a második harmadban már 4–0-ra is vezetett. 


NHL
ALAPSZAKASZ

Washington Capitals–Vancouver Canucks 3–4
Detroit Red Wings–Edmonton Oilers 4–2
Chicago Blackhawks–Anaheim Ducks 2–1 – hosszabbítás után
Utah Mammoth–Boston Bruins 3–2
 

 

jégkorong NHL Detroit Red Wings
Legfrissebb hírek

Mindkét vendégcsapat örülhetett az Erste Ligában

Jégkorong
13 órája

A BJA győzelemmel búcsúzott a Kontinentális Kupától, a Gyergyó simán továbbment

Jégkorong
13 órája

Osztrák hokiliga: az utolsó másodpercben bukta el a győzelmet a Ferencváros

Jégkorong
14 órája

NHL: Scheifele a Jets történetének legeredményesebb játékosa lett

Amerikai sportok
Tegnap, 9:42

Az utolsó harmadig tartotta magát a Volán Olaszországban

Jégkorong
2025.10.18. 22:41

Erste Liga: az Újpest kiütötte a sereghajtót

Jégkorong
2025.10.18. 20:47

A BJAHC másodszor is kikapott a Kontinentális Kupában

Jégkorong
2025.10.18. 20:29

Jégkorong: jó helyzetben a DVTK az U18-as osztrák bajnokságban

Utánpótlássport
2025.10.18. 19:26
Ezek is érdekelhetik