NHL: áron alul hosszabbított csapatával a jelenkor egyik legjobb játékosa

Új szerződést írt alá az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Edmonton Oilers csapatkapitánya, Connor McDavid. A liga legjobbjának háromszor megválasztott kanadai hokis így a 2026–2027-es és a 2027–2028-as idényben 12.5 millió dollárt fog keresni, ami jócskán elmarad a Minnesota Wildban játszó orosz Kirill Kaprizov nyolcéves, 136 millió (évi 17 millió) dolláros kontraktusától.

A 28 éves, 2016-ban világbajnok, az NHL-ben ötszörös pontkirály játékost 2015-ben draftolta az Oilers, amelyet az elmúlt két idényben Stanley-kupa-döntőbe vezetett, a bajnoki címet azonban még nem sikerült elhódítania, a fináléban ugyanis mindkét alkalommal kikaptak a Florida Pantherstől.

Az NHL mostani idénye szerda hajnalban rajtol.