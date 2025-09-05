Nemzeti Sportrádió

Jégkorong: húszéves álom vált valóra Pestszentlőrincen

2025.09.05. 22:13
Ünnepélyesen átadták a sportcsarnokot a 18. kerületben (Fotó: Dömötör Csaba)
A főváros 18. kerületében megnyitotta kapuit az új jégcsarnok, amely az iskolai oktatás mellett a nagyközönséget is szolgálja, és amellyel az önkormányzat húszéves álma vált valóra.

 

PÉNTEKEN ADTÁK ÁT a Lőrinci Jégcsarnokot a 18. kerületben, az ünnepélyes megnyitóra kínai és német delegáció is érkezett, és a Dohnányi Ernő Zeneiskola diákjai tartottak zenés-táncos bemutatót. Köszöntőjében Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a Sportoló Nemzet program keretében minél több embert igyekeznek a sportolásnak megnyerni, és mivel elkezdődött a Sportoló Nemzet tanév, a jégcsarnok kiváló lehetőség arra, hogy minél több kerületi tanuló mozoghasson itt. Hozzátette, hogy gazdaságosan fenntartható létesítmény épült, alacsony rezsiköltséggel, így a megmaradó forrásokat az élsportra lehet fordítani.

Szaniszló Sándor polgármester szerint az önkormányzat húszéves álma sok reményteli és kevésbé derűs időszak után valósult meg, és szeretné, ha egyszer ebből a létesítményből indulva mutatkozna be valaki a magyar jégkorong-válogatottban.

A jégcsarnok összesen 700 millió forintból épült meg, amelyhez a Magyar Jégkorongszövetség és az önkormányzat is fele-fele arányban járult hozzá. Az építkezés 2024 februárjában kezdődött, jó egy év alatt készült el a létesítmény. A Városgazda Utánpótlás Akadémia műszaki igazgatója, Jaseri Márk Habib kérdésünkre hozzátette, hogy a kis méretű, de kompakt jégcsarnok az iskolai oktatás mellett a nagyközönséget is szolgálja, továbbá – Üllő és Budapest helyett – itt fognak edzeni és különböző tornákat játszani a 2017-ben alakult VUA Pandák egyesület sportolói az U8-as korosztálytól egészen az U14-ig. A cél, hogy a lehető legtöbb, akár több ezer gyermeket nyerjenek meg a sportág számára.

Az ünnepélyes szalagátvágás után az egybegyűltek jégtánc-, illetve korcsolya- és hokibemutatót láthattak.  

