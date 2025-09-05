Hosszabbításban nyert utolsó felkészülési mérkőzésén a Fehérvár

Öt edzőmérkőzésből mindössze egyet nyert meg a Volán a nyári alapozás során, de ebben az időszakban nem is feltétlenül az eredményességen van a hangsúly, hanem a csapatépítésen és a játék csiszolásán.

A pénteki találkozó előtt sajtótájékoztatót tartott a fehérvári klub, ahol bejelentették, hogy a csarnok névadójának csoportjához tartozó E2 Hungary beállt a csapat mögé szponzornak, a Fehérvár AV19 SC elnöke, Gál Péter Pál, Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András, valamint az E2 nevében Szépfy Márton osztotta meg a gondolatait az új idény várakozásaival, valamint az együttműködéssel kapcsolatban.

A bejelentés után már a játéké volt a főszerep, és ez ügyben a két csapat elég pörgős tempóban kezdett, a Volán játszott némi fölényben, de a szlovák gárda támadásaiban is bőven volt veszély, nem unatkozott Rasmus Reijola. Kicsivel kevesebb mint hét perc eltelte után megszerezte a vezetést a Fehérvár, méghozzá szép támadásból, Bartalis István, Trevor Cheek és Drake Rymsha volt a korong útja, utóbbi magabiztosan lőtt közelről a kapuba. A helyi hangosbemondó még végig se ért a pontszerzők közlésén, egyenlített a Besztercebánya, Justin Lee távoli lökete akadt be.

A középső játékrészre sem fáradt el a két csapat, de a játék képe változott, a vendégek jóval aktívabbak voltak Reijola kapuja előtt. A fehérváriak dolgát nem könnyítette meg, hogy rendre kapták a kiállításokat, de ezeket átvészelte a védelem. Öt az öt ellen a harmad második felében ismét a Volán akarta érvényesült jobban, ennek ellenére négy perccel a szünet előtt a szlovákok szerezték meg a vezetést, Andrej Kukuca lépett ki egyedül és kíméletlenül bevágta a ziccert.

A feszültségtől és lökdösődéstől sem mentes mérkőzés utolsó húsz percében sem csillapodtak le a kedélyek, harcos találkozót produkált a két csapat, nem kímélték egymást a játékosok. A harmad elején kettős emberelőnybe került a Fehérvár, és bár akadt jó néhány lehetőség, nem sikerült az egyenlítés. A másik oldalon azonban egy szimpla fór is elég volt az előny megduplázáshoz, így már 3–1-re vezetett a Besztercebánya. Az indulatok nem csillapodtak, a büntetőpadok kicsinek bizonyultak, a vendégektől egyszerre négy játékos is kiült pihenőre. Nyolc perccel a vége előtt zárkózott a Volán, emberelőnyben Darren Archibald ért bele a kapu előtt egy lövésbe. Ment előre a Fehérvár és az utolsó percben Erdély Csanád révén egalizált. A hosszabbításban Joel Messner kapott remek passzt, szép lövéssel pókhálózta ki a felső sarkot. A Fehérvár 4–3-ra megnyerte utolsó felkészülési mérkőzését.