Erste Liga: kanadai csatárt igazolt a Csíkszereda

2025.09.10. 14:53
SC Csíkszereda jégkorong Reid Petryk
A jégkorong Erste Ligában legutóbb döntős SC Csíkszereda Reid Petryk személyében kanadai csatárt igazolt.

A klub a Facebook oldalán közölte a hírt, hozzátéve, hogy a 32 éves játékos az East Coast Hockey League-ben (ECHL) szerepelő a Tulsa Oilers csapatától érkezik.

Az edmontoni születésű támadó korábban az NHL előszobájának számító American Hockey League-ben (AHL) 212 mérkőzésen lépett jégre, ezeken összesen 37 gólt szerzett és 42 gólpasszt adott. 

Az előző szezonban, az ECHL-ben az alapszakaszban 62, a rájátszásban hat összecsapáson jutott szerephez a Tulsánál, és 47 ponttal (18 gól, 29 gólpassz) zárt.

