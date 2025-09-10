Erste Liga: kanadai csatárt igazolt a Csíkszereda

A klub a Facebook oldalán közölte a hírt, hozzátéve, hogy a 32 éves játékos az East Coast Hockey League-ben (ECHL) szerepelő a Tulsa Oilers csapatától érkezik.

Az edmontoni születésű támadó korábban az NHL előszobájának számító American Hockey League-ben (AHL) 212 mérkőzésen lépett jégre, ezeken összesen 37 gólt szerzett és 42 gólpasszt adott.

Az előző szezonban, az ECHL-ben az alapszakaszban 62, a rájátszásban hat összecsapáson jutott szerephez a Tulsánál, és 47 ponttal (18 gól, 29 gólpassz) zárt.