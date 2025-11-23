Piastri szinte lemondott a bajnoki címről, szép eredményekkel zárná az évet

Noha a pole pozícióból rajtoló Lando Norris jól rugaszkodott el a rajtnál, az első kör végén csak harmadikként haladt, miután a belső ívet védve kissé lesodródott, és először Max Verstappen, majd George Russell is elment mellette. Az élre álló címvédőnek ezt követően eleinte a Mercedes-pilóta ellen kellett védekeznie, de miután sikerült ellépnie a riválistól, a mezőny már csak bottal üthette a nyomát. A Red Bull-osra a végén próbált még visszazárkózni Norris, de gyorsan egyértelművé vált, hogy Verstappenre a Las Vegas-i szombaton (helyi idő szerint szombat este rendezték a versenyt), nincs ellenszer.

A négyszeres világbajnok szezonbeli hatodik, míg pályafutása 69. győzelmét aratta, ráadásul sorozatban a nyolcadik versenyt zárta dobogón, és remek eredményeinek köszönhetően továbbra is van matematikai esélye a bajnoki címre. Verstappen a vb-éllovas Norris mögött 42 pontra csökkentette a lemaradását, miközben mindössze 12 pontra közelítette meg Oscar Piastrit, és az elmúlt futamhétvégéken látott formát tekintetbe véve minden esélye megvan rá, hogy a végelszámolásnál legalább beékelődjön a két McLaren-versenyző közé.

„A versenyek általában nehezek a számunkra, nem szoktunk olyan nagyszerűen bánni a gumikkal, de most úgy tűnt, jobban az irányításunk alatt tudtuk tartani, és valamivel jobban is nyomhattam. Ennek köszönhetően némileg fokozni tudtuk a tempót is, és kitolhattam az első etapomat, így félbevágtuk a futamot. Ez sokat segített. Az autó végig jól működött, sokkal inkább úgy, ahogyan azt szeretem. A végén elég tisztességes előnnyel nyertem” – értékelt a címvédő, akit utána a bajnoki reményeiről is faggatták a leintés utáni interjúban.

„Továbbra is nagy a különbség, de mindig igyekszem maximalizálni a lehetőségeinket, és ezen a hétvégén ez sikerült is. A fennmaradó futamokon megpróbálunk nyerni, és majd Abu-Dzabiban meglátjuk, ez mire lesz elég. Nagyon büszke vagyok mindenkire, elég hullámzó volt a szezonunk, éltünk át nagyon nehéz és gyönyörű pillanatokat is. Rengeteget tanultunk az idényben, ami nagyon hasznos lesz a következő évekre. Ebbe fogunk kapaszkodni, hogy még tovább fejlődjünk, erősebben térjünk vissza jövőre, és már az első versenyektől kezdve harcban legyünk a vb-címért. Most kiélvezzük a pillanatot, aztán meglátjuk, mit tehetünk a következő futamon.”

Verstappen tudja, hogy szerencsére is szüksége lesz. „Minden attól függ, hogyan fog teljesíteni az autónk Katarban és Abu-Dzabiban, utóbbi pálya nagyon fekszik a McLarennek, de meglátjuk. Nagyon nagy a hátrány, nem könnyű fordítani, ahhoz némi szerencsére is szükségem lesz. De így is nyerhetünk futamokat, és meg is próbáljuk.”

Norris már az első körben két helyet veszített, de később sikerült megelőznie Russellt, és onnantól kezdve már csak az jelentette a kérdést, hogy képes lesz-e némi nyomást helyezni Verstappenre. A holland azonban megfoghatatlan volt a Las Vegas-i éjszakában, így a britnek meg kellett elégednie a második hellyel. Csalódottságra ugyanakkor nincs igazán oka a vb-éllovasnak, hiszen még mindig nagy az előnye a holland riválisához képest, ráadásul sikerült még inkább ellépnie a közvetlen üldözője, Piastri előtt. Norris két versennyel és egy sprintfutammal a vége előtt 30 ponttal vezet, így már jövő hétvégén esélye nyílhat rá, hogy megszerezze pályafutása első bajnoki címét.

NORRIS ÓRIÁSI LÉPÉST TETT AZ ELSŐ BAJNOKI CÍME FELÉ Ahhoz, hogy a brit már a Katari Nagydíjon felüljön a sportág trónjára, az kell, hogy ne veszítsen 5 pontot Piastrihoz, míg 17 pontot Verstappenhez képest – Loszaílban egy versenyző maximálisan 33 pontot gyűjthet majd, hiszen sprinthétvégét rendeznek.

„Odaadtam Maxnak a győzelmet. Elengedtem, hogy szép versenye legyen! – viccelődött Norris, majd valamivel komolyabbra vette a szót. – Nem, egyszerűen túl későn fékeztem. Elcs.sztem. Nem ma nyújtottam életem teljesítményét, de amikor húsz másodperc előnnyel nyer valaki, azt jelenti, hogy jobb munkát végzett, és valamivel gyorsabb volt. Élveztem a versenyt, nehéz volt, de jól szórakoztam. Remek futamom volt, és szerintem a tempó is rendben volt. Max egyszerűen jó versenyt futott.”

„Én hibáztam az első kanyarba menet, agresszívnak kell lenned ott, és kicsit túlságosan is az voltam. Ez sokba került nekem, de néha így alakul. A második hely így is remek eredmény, és sok pontot gyűjtöttem, szóval nem vagyok túl csalódott. Gratulálok Maxnak és a Red Bullnak, jó versenyük volt. Várom már a következőt” – mondta, majd később a Sky Sports kamerái előtt elismerte, kínosnak érezte az első kanyaros rontását.

„Kínos volt. Azért vagyok itt, hogy versenyeket nyerjek. A második hely még mindig nagyszerű, de kissé elkényeztettet az, milyen jól alakult az előző két futam. Csúnyán elrontottam az egyes kanyart, ami elvette tőlem az esélyt, hogy vezessem a versenyt, de attól nem, hogy megnyerjem. Azért nem tudtunk nyerni, mert hiányzott a tempó hozzá, nem voltunk elég gyorsak, és sok gond volt az autóval. Tanulnom kell az első kanyarban történtekből, és jobb munkát kell végeznem.”

A helyszínen tavaly diadalmaskodó Russell a verseny elején még Verstappenre is nyomást tudott gyakorolni, majd az első kiállások után is közel került a vetélytárshoz, de végül leszakadt, majd Norris is maga mögé utasította őt. A brit ezután a senki földjén autózott, az élen álló kettős és a mögötte érkező csapattársa, Andrea Kimi Antonelli is messze volt tőle. A Mercedes-pilóta az idénybeli kilencedik dobogós helyezését könyvelhette el.

„Amikor Max visszajött a bokszból, azt hittem, hogy lesz lehetőségem. Még hidegek voltak a gumijai, és én nagyon keményen nyomtam, ezért megrongáltam az abroncsokat. A rádión is jeleztem, hogy nem vagyok biztos benne, hogy a gumik kitartanak-e a futam végéig. Nagyon nehéz volt, és nem volt valami jó versenyem, a dobogó a maximum, amit ma elérhettünk.”

Piastri az ötödik rajtkockából várhatta a rajtot, de azonnal két helyet veszített, a pályán egyszer Charles Leclerc is megelőzte őt, és bár utána visszajött az ötödik pozícióba, nem talált fogást Antonellin, és végül csak az olasz 5 másodperces időbüntetésének köszönhetően rangsorolták negyedikként. Az ausztrál lemaradása 30 pontra nőtt a csapattársa mögött, miközben Verstappen 12 pontra közelítette meg őt, így ha nem tud fordítani a helyzetén, a bajnoki második hely is kicsúszhat a kezei közül.

„Nem igazán tudok mit mondani. Úgy érzem, én voltam az egyetlen, aki tényleg fékezett az egyes kanyarnál, erre félrelöktek. Ez rendben van, ez van. A verseny további része is eseménydúsan alakult, túl sok hibát követtem el, és a verseny közben több nehéz pillanatom is volt. A tempó olykor jó volt, tiszta levegőben autózva nagyon gyors voltam, de nehéz volt, mielőtt tiszta levegőbe kerültem, majd azután, hogy elfogyott előlem.”

„Blokkoltam itt-ott, talán nem ez a kedvenc pályám, de rengeteg olyan van, amelyiket nem kedvelek, és mégis jó versenyeim voltak ott az idén. Rosszul jöttem el a rajtnál, és eltartott egy ideig, mire elkaptam a ritmust, és sokáig Antonelli mögött ragadtam, ami visszavetette a tempónkat – magyarázta, majd kitért a bajnoki esélyeire is. Az ausztrál elég lemondóan nyilatkozott, tudja, hogy szerencsére is szüksége lenne. – Nyilvánvalóan ennél most már több kell. Próbálok a lehető legjobban felkészülni a fennmaradó versenyekre, és a lehető legjobb hétvégéket futni. Jó lenne néhány remek eredménnyel zárni az évet, de a bajnoki kép olyan, amilyen. Meglátom, mit tehetek.”

Folytatás jövő hétvégén a Katari Nagydíjjal.

FRISSÍTÉS: a futamot követően vizsgálat indult Norris és Piastri ellen is, miután az FIA mérésein mindkettejük padlólemeze túlzott kopást mutatott, az ilyen szabálysértés automatikusan kizárást szokott maga után vonni. A fejleményekről IDE kattintva olvashatnak bővebben.