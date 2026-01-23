Nemzeti Sportrádió

Tíz hónap alatt több mint 150 ezer feliratkozó, mi a titok? – így készül a Vegas Sports Hungary legnépszerűbb műsora

2026.01.23. 20:00
pr vegas.hu pr-cikk

A hazai sportmédia legdinamikusabban fejlődő szereplője a Vegas Sports Hungary Youtube-csatornája, amely mindössze tíz hónappal ezelőtt indult útjára, feliratkozóinak száma azonban már a 150 ezret is átlépte. Hogy mi a titkuk? Legnépszerűbb műsoruk, a spanyol labdarúgással foglalkozó ¿Qué Pasa? legújabb epizódjának felvételén testközelből derítettük ki. (x)

Egy belvárosi stúdióban járunk Budapesten, csütörtök délelőtt. A csatorna zászlóshajó műsora, a ¿Qué Pasa? szereplői a legújabb rész felvételéhez készülődnek. Nagy Viktor és Koppányi Gergely jegyzeteiket bújják, miközben egymást ugratják – közben persze a telefonján meccsjeleneteket visszanéző Matuz Krisztián sem marad ki a viccelődésből.

A felvételre mindhárman komoly felkészülést követően érkeztek – a közülük legrutinosabbnak számító Matuz Krisztián is azt mondja: annak ellenére, hogy a televíziós munkája során sokat foglalkozik a spanyol labdarúgással, a ¿Qué Pasa? készítésének köszönhetően gyakran találkozik új témákkal. „Soha sem éreztem azt, hogy minden megvan. Mindig lehet valami újat tanulni” – teszi hozzá.

A műsor szereplői még gyorsan kitárgyalják a lesszabály alkalmazásának legújabb kérdéseit, majd elfoglalják helyüket a hipermodern stúdióban. Miközben mikrofonjaikat csíptetik fel magukra, egymással is tovább csipkelődnek. A köztük meglévő jó hangulat alapja annak a humoros hangvételnek, amely az adásokat jellemzi.

A technikus még állít egy kicsit a hangsávokon, a szereplőkön pedig úrrá lesz egy egyfajta lelkes izgatottság: pillanatokon belül kezdődik az első magyar, kifejezetten a spanyol labdarúgó-bajnokságra fókuszáló, a teljes ligát elemző és nem csak a legismertebb klubokra koncentráló műsor legújabb részének felvétele.

A stúdió egyik polcán még gyorsan elhelyeznek egy új kelléket: a La Liga hivatalos labdájának téli változatát, majd már forognak is a kamerák: a legfrissebb epizódban többek között a spanyol csapatok BL-meccseit és a Real Madridnál fennálló konfliktusokat is alaposan kitárgyalják. Ezután sor kerül a nézők egyik kedvencére, a játékra, majd szóba kerül a Barcelona és az Atlético Madrid jelenlegi formája is.

A ¿Qué Pasa? adásai a már említett játék mellett interaktív elemekkel, tematikus toplistákkal és időszakos nyereményjátékokkal is kiegészülnek. A műsor eddig több mint egymillió megtekintést generált, epizódonként átlagosan 26 ezer nézővel – szakmailag hitelesen, érthetően és közvetlen, gyakran humoros hangvételben.

Mindez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 2025 márciusi kezdetek óta, tíz hónap alatt több mint 150 ezer feliratkozó csatlakozott a Vegas Sports Hungary YouTube-csatornájához, amely VEGAS.HU sportkommunikációs pilléreként indult el. A csatorna rövid időn belül a hazai online sportmédia legdinamikusabban fejlődő szereplőjévé vált, amely ötvözi a televíziós szakértelmet a digitális platformok közvetlenségével. 

A csatorna tíz hónap alatt több mint 5,9 millió megtekintést, egymilliót meghaladó interakciót, 97,6 százalékos pozitív visszajelzési arányt, valamint több mint 1,2 millió órányi összesített megtekintési időt ért el. Ezek az adatok egy stabil, visszatérő közönség jelenlétét mutatják. A kezdetektől fogva túlmutattak a sportos tartalomgyártás bevett megoldásain. A Vegas Sports Hungary nem csupán a sokakat megmozgató sportesemények elemzésére vállalkozott, hanem egy párbeszédre épülő közösségi felület létrehozására, ahol a sport iránt érdeklődők aktív résztvevőként kapcsolódhatnak be a műsorokba.

„Óriási eredménynek tartom, hogy sikerült egy olyan tartalomgyártói csapatot és működést összehozni, akikkel tényleg a nulláról, mindössze 10 hónap alatt létrehoztuk a hazai sporttartalomgyártás egyik legmeghatározóbb csatornáját” – mondta el Varga László, az LVC Diamond Kft. által üzemeltetett VEGAS.HU online sportfogadásért felelős igazgatója.

A szakember szerint mára eljutottak oda, hogy minden előzetes elképzelésüket túlszárnyaló portfóliót építettek, hiszen a labdarúgástól kezdve a kosárlabdán, a dartson és a Formula-1-en át egészen az amerikai futballig gyártanak tartalmat, amit nézőik is díjaztak: jelenleg több mint 150 ezer feliratkozó várja a csatorna szórakoztató és szakmai tartalmait.

„A sportmédia átalakulóban van: a szimpla tájékoztatás, véleménymegosztás helyét a közösségi élmény és az interakció veszi át. A Vegas Sports Hungary sikere ennek a szemléletváltásnak az eredménye – egy digitális lelátó, amelyen egyre többen foglalnak helyet” – emelte ki Ferencsák Tamás, a VEGAS.HU Content Team Lead-je. „Célunk, hogy 2026 végére a Vegas Sports Hungary elérje a 250 ezer feliratkozót” – tette hozzá.

A ¿Qué Pasa? legfrissebb részében pedig egy nagy bejelentésre is sor került: ugyanis a csatornán először találkozhatnak a nézők az úgynevezett WATCHALONG-formátummal, ahol a Vegas Sports Hungary szakértői élő adásban elemeznek, illetve kommentálják a mérkőzéseket, interaktív módon a kommentelőket is bevonva. Az első epizód szombaton 21 órakor kezdődik, amelyben Nagy Viktor és Koppányi Gergely a Villarreal–Real Madrid La Liga-mérkőzést követi figyelemmel.

Varga Lászlótól azt is megtudhattuk, hogy további fejlesztésekkel is készülnek: az év legnagyobb sporteseményét, a nyári labdarúgó-világbajnokságot a hazai social média piacon is újdonságnak számító exkluzív, szakmai, élő tartalmakkal tervezik követni.

A már több mint két Puskás Arénányi követővel rendelkező Vegas Sports Hungary-csatorna nemrégiben egy ünnepi All Star-adást is készített, stílszerűen a Puskás Arénából.

A szerencsejátékban 18 éven aluli és sérülékenynek minősülő személyek nem vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték mentálhigiénés problémákat okozhat, illetve szenvedélybetegség kialakulásához vezethet.

(x)

 

