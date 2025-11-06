Ismét kiválóan tanuló és sportoló fiatalokat tüntetett ki a Waberer’s Alapítvány

A Waberer’s idén is megtartotta díjátadó ünnepségét sporttámogatói programjában, az eseményt a cég budapesti, Nagykőrösi úti székházában rendezték meg. A logisztikai vállalat a már majdnem 25 éve létrehozott Waberer’s Alapítvány kereteiben tavaly indította el ösztöndíjprogramját a kiváló sport- és tanulmányi eredményeket elérő fiatalok támogatására, amelyben idén 16 ifjú kiválóság részesült.

„Alapítványunk egyik fontos küldetése, hogy támogassuk azokat a gyerekeket, akik nap mint nap bizonyítják, hogy a szorgalom, a kitartás és az elkötelezettség együtt valódi értéket teremt – mondta köszöntőjében Fészki-Fehér Katalin, a Waberer’s cégcsoport HR-igazgatója és az alapítvány kuratóriumi tagja. – Nagyon büszkék vagyunk rátok, hiszen ti vagytok a jövő, és igazán jó érzés látni, hogy a jövő ilyen ígéretes kezekben van. Kívánjuk, hogy a díjak ne csupán szép emlékeket, jelentsen, hanem lendületet a további fejlődésre, akár a sportban, akár a tanulmányokban, vagy az élet más területén.”

Berki Krisztián is beszédet mondott a díjátadón (Fotó: Dömötör Csaba)

Beszédet mondott Berki Krisztián, a Magyar Tornaszövetség sportigazgatója, a 2012-es londoni olimpiai játékokon aranyérmes sportoló is, aki azzal kezdte: a Waberer’s immáron harmadik éve a legnagyobb támogatója a szövetségnek. „Ennek pedig nemcsak anyagi, hanem emberi, erkölcsi oldala is van. Az ember életében szükség van mentorokra, ő lehet a szülő, edző vagy éppen egy támogató. Az én pályafutásomban is voltak partnerek, és éreztem, nem csupán a sportteljesítményem számít, hanem hogy emberileg mit tudok hozzátenni az együttműködéshez. Ti már letettetek valamit az asztalra, és még mindig az út elején jártok. Lesznek nehéz pillanatok, amikor megütköztök, esetleg nem jönnek az eredmények, ilyenkor egy kicsit érdemes visszavonulni, átbeszélni a dolgokat, a szülőkkel, edzőkkel – azért vannak az akadályok az életben, hogy leküzdjük őket, a sport pedig remekül megtanít erre.”

Az okleveleket és az ajándékcsomagokat Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s Alapítvány elnöke és a cégcsoport ESG igazgatója adta át. Az alapítványi támogatottak közé került Kovács Donát jégkorongozó, Mészáros Áron, Szever Olivér, Tolnai Marcell, Tóth Emese és Tóth Máté labdarúgók, Varga Réka ritmikus gimnasztikázó, Siklódi Keve Máté és Szabó Botond vízilabdázók, Mesterházy Milán tollaslabdázó, Majzik Máté és Majzik Márk teniszezők, Nagy Anna Zsófia úszó, Unger Péter röplabdázó, Torma Tamás Andor kick-bokszoló és Fülöp Letícia kosárlabdázó.

Ismét kiválóan tanuló és sportoló fiatalokat tüntetett ki a Waberer’s Alapítvány (Fotó: Dömötör Csaba)

Mesterházy Milán az alapítványi támogatás mellett szponzorációs szerződést is köthetett a Waberer’s cégcsoporttal. A 18 esztendős Mesterházy – aki az áprilisi pécsi U19-es országos bajnokságon mindhárom kategóriában, fiú egyesben, fiú párosban és vegyes párosban is döntőbe jutott, előbbi kettőben pedig diadalmaskodott – jövőre hivatalosan átlép a felnőtt mezőnybe, de már idén is elindult három versenyen a felnőttek között. Szeptember végén a horvátországi Szamoborban rendezett Super 100-as kategóriájú tornán három megnyert selejtezőmérkőzés után a főtáblán is nyert egy meccset, és a legjobb 16-ig jutott. Mesterházy Milán legközelebbi nagy célja a 2026. áprilisi, huelvai Európa-bajnokságra, illetve a 2027-es isztambuli Európai Játékokra kijutás, hosszabb távon pedig a részvétel a 2032-es brisbane-i, de akár már a 2028-as Los Angeles-i olimpián.

„Nagy magabiztossággal várom a következő szezonokat. Nem volt még ilyen nagy szponzorációm, hatalmas örömmel tölt el – mondta a Nemzeti Sportnak a heti nyolc edzés mellett érettségire készülő tollaslabdázó. – Néha kemény a menetrend, reggelente is vannak edzések az iskola előtt, majd utána is, de ha a rutin már megvan, akkor könnyebb összeegyeztetni. A felnőttek között sokkal jelentősebb fizikai felkészültség kell, ezért is küzdök, hogy helyt tudjak állni. A kijutás a Los Angeles-i olimpiára nagy bravúr lenne, azon dolgozom, hogy ha a következőn talán nem is, de Brisbane-ben már ott lehessek a játékokon!”