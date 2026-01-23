Tibolya Péter: Nincs olyan, hogy megérkeztünk

Az UTE öttusaszakosztályát vezető Tibolya Péter korosztályos versenyzőként junior-világbajnoki ezüstéremig jutott, majd a felnőttek között csapatban érte el a legnagyobb sikereit: 2009-ben Londonban és 2011-ben Moszkvában világbajnoki, 2014-ben Székesfehérváron Európa-bajnoki címet szerzett.

A 40 éves szakember az újpesti egyesületben tizedik éve edzősködik, kezdetben egészen fiatalokkal foglalkozott, napjainkban kis versenyzői csoportot vezet, benne a hazai öttusa kiemelkedő képviselőivel. Legsikeresebb tanítványa a párizsi olimpián aranyérmes, világkupagyőztes, vb-ezüstérmes és bronzérmes Gulyás Michelle, valamint az egyéniben Eb-ezüstérmes, vb-harmadik, csapatban világbajnok és Európa-bajnok Szép Balázs. Ő kezdett foglalkozni és máig együtt dolgozik Tamás Botonddal, aki az U17-es világbajnoki címe és az U19-esek között nyert vb-, valamint Eb-ezüstérme után a juniorok mezőnyében lett Európa-bajnok, majd tavaly megvédte címét a korosztály kontinensviadalán, nem mellesleg a dobogó harmadik fokára állhatott fel a Székesfehérváron rendezett vb-jén.

Tamás Botond sikerei után Tibolya Pétert a napokban a Magyar Öttusa Szövetség 2025-re vonatkozóan az „Év utánpótlásedzője” díjjal jutalmazta. Az UTE-ban továbbá szakosztályvezetőként segíti a csapatban felnőtt világbajnok és Európa-bajnok, egyéni Eb-bronzérmes Bauer Blanka munkáját is. A szakember a korábbi edzőitől ellesett, bevált fortélyokat is alkalmazza koordináló munkája során. Egykori mestere, a korábbi szövetségi kapitány Pálvölgyi Miklós szemléletét képviselve azt vallja, hogy a „tanítványt szeretni kell.”

„Vannak olyan dolgok, amelyeket az edzőimtől tanultam, és most próbálom azokat továbbadni a versenyzőimnek, kollégáimnak – mondja. – Ilyen, hogy

a munkába mindenkinek száztíz százalékot kell beletennie,

mert nagyon kicsik a különbségek az élsportolók között, kevésen, sokszor néhány méteren múlik a verseny, akár az olimpiai döntő végén a győzelem, és nem fér bele, hogy a stáb bármely tagja ne teljes erőbedobással dolgozzon. Fontos hangsúlyoznom, hogy csapatmunkáról van szó. Az élversenyzőink edzéseit én koordinálom, de minden számban van külön trénerük, és ha idevesszük a sportpszichológust, gyógytornászt, dietetikust és masszőrt is, akkor tízfős stáb dolgozik egy-egy sportolónk eredményességéért. Amikor a gyerek elkezd sportolni, akkor az az elsődleges, hogy szeresse, amit csinál. Lényeges, hogy legyen hosszútávú stratégiánk a sportolóval, de közben az utánpótláskori eredményességet sem tartom sokadlagosnak, mert kell, hogy a fiatalt sikerélmény is érje. Pálvölgyi Miklóstól azt is megtanultam, hogy mennyire fontos az edző és versenyző közötti szoros kapcsolat, na meg az, hogy nagyon jól ismerjék egymást. A négy, szóban forgó öttusázó esetében is teljesen különböző személyiségekről beszélünk. Mentálisan, pszichésen és sportszakmailag is teljesen más bánásmódot, felkészítést igényelnek. Én azon dolgozom, hogy mindig a számukra legmegfelelőbb, éppen legideálisabb munkát végezzék. Ez összetett feladat, sokszor nehéz, de megéri csinálni azokért a pillanatokért, amikor az örömkönnyeinkkel küzdünk.”

Tibolya Péter Tamás Botonddal kapcsolatban elmondta, hogy a felnőttkorosztály küszöbére érve most a legfőbb cél, hogy minél több színvonalas felnőttversenyen vegyen részt és szerezzen rutint.

„Sokat használt megállapítás, de igaz, hogy a versenyzés a legjobb edzés. Nagyjából mindent tudunk szimulálni, az edzéseket is képesek vagyunk versenyszerűen levezényelni, de az éles szituációkat nem lehet megidézni. A tavalyi és az idei év a tapasztalatszerzésről kell szóljon a számára, aztán jövőre már olimpiai kvalifikáció lesz, és bízunk benne, hogy pozitív meglepetést fog szerezni.”

Tamás Botond és Tibolya Péter Forrás: UTE

A tréner arra a kérdésre, hogy mi változott a munkájában, mindennapjaiban Gulyás Michelle olimpiai bajnoki címét követően, gyorsan rávágta, hogy „semmi”, majd kicsit bővebben is kifejtette válaszát.

„Az edzői munka szépsége, hogy soha nem érkezünk meg,

mindig lehet és kell is tovább fejlődni.

Michelle is ugyanolyan maximalista, mint korábban, mert tudja jól, hogy csak akkor van értelme csinálni az egészet, ha száztíz százalékot belerak. Tavaly az új versenyszámmal már világkupát nyert itthon, a hozzáállása fantasztikus, és a szakmai stáb is hasonló mentalitással igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián és addig is olyan eredményeket érjenek el a versenyzőink, amelyekre büszkék lehetnek a magyar szurkolók.”

(Kiemelt képünkön: Tibolya Péter Fotó: Vasas Attila)