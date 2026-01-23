Arne Slot: Várhatóan nem igazol januárban a Liverpool

Nemzeti Sportrádió

2026.01.23.
Fotó: Getty Images
Arne Slot vezetőedző szerint nem várható új játékos szerződtetése az angol futballélvonalban címvédő Liverpoolnál a télen.

 

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató együttes – Slot elmondása szerint – tisztában van a januári átigazolási időszak lehetőségeivel.

„Arra számítok, hogy marad a jelenlegi keret” – fogalmazott Slot, hozzáfűzve: ez nem zárja ki, hogy ha lehetőség kínálkozik, a klub fontolóra vegye azt.

A Liverpool a Bournemouth ellen lép pályára szombaton – a házigazdáknál bemutatkozhat a Ferencvárostól igazolt Tóth Alex –, és a Vörösök egyik nagy erősítése Mohamed Szalah, aki hét közben tért vissza az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepelt egyiptomi válogatottból. Slot azt mondta, a támadó jó fizikai állapotban van, ugyanakkor a találkozó előtti utolsó edzés alapján határoz majd arról, a kezdőcsapatban számol-e vele.

Aleksander Isak továbbra is harcképtelen és még hónapokig az is lesz annak nyomán, hogy a szárkapocscsontja eltört és még az ünnepek előtt megműtötték. A védő Ibrahima Konaté további időt kapott az egyesülettől, hogy meggyászolja elhunyt édesapját.

Slot ugyanakkor a szűkebb merítési lehetőség ellenére bízik benne, hogy 13 tétmérkőzés óta veretlen együttese folytatni tudja remek szériáját, és megőrzi lendületét a hazai és nemzetközi sorozatokban.

„Nehéz megjósolni a jövőt, de versenyképes csapatunk van a világ bármely együttese ellen” – hangsúlyozta.

(MTI)

 

