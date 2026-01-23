Nemzeti Sportrádió

A Budapest Honvéd labdarúgócsapata a következő idénytől ismét Kispest-Honvéd FC néven indul

2026.01.23. 20:29
Fotó: honvedfc.hu
A Budapest Honvéd által indított szavazás eredményeképpen a labdarúgócsapat a következő idénytől ismét Kispest-Honvéd FC néven indul.

 

A klub honlapjának pénteki beszámolója szerint több mint 9000 szavazat érkezett, a voksolás pedig egyértelmű eredményt hozott, ugyanis a szurkolók több mint 90 százaléka a Kispest-Honvéd FC elnevezést támogatta. A másik opció a jelenlegi név, azaz a Budapest Honvéd FC megtartása volt.

„Ez az eredmény világos üzenet számunkra. A klub identitása, hagyományai és kispesti gyökerei továbbra is meghatározó értéket jelentenek szurkolóink számára. A döntés azt mutatja, hogy a múltunk és a Honvéd névhez kapcsolódó örökség ma is erős kapocs a klub és a közössége között. Ennek megfelelően a 2026–2027-es idénytől felnőttcsapataink Kispest-Honvéd FC néven szerepelnek majd bajnokságaikban” – olvasható a klub álláspontjában.

A 14-szeres bajnok, nyolcszoros kupagyőztes kispesti együttes, amely az őszi szezon után éllovas a másodosztályban, 1991 és 2003 között már szerepelt ilyen névvel.

SZIJJÁRTÓ PÉTER KLUBELNÖK VIDEOÜZENETE

(MTI)

 

