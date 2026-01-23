„Az első félidőben nem tudom, mi volt a csapattal, nem azt hoztuk, amit szoktunk játszani – mondta Ligetvári Patrik az M4 Sportnak. – Semmi sem sikerült, nem is volt szerencsénk sem. A szünetben ezt próbáltuk rendezni, és nagyon jó volt az a küzdés és akarat, amit a csapat mutatott, és arra lehetünk büszkék, hogy megmutattuk, mínusz hatról hogyan tudunk visszajönni, és nem arra, az ellenfél hogyan tud hat találattal elmenni.”

A 29 éves balátlövő az ellenfélről is beszélt: „Svájc azt csinálta, amit az előző mérkőzéseken is, nem véletlenül vezetett Szlovénia ellen is kilenccel. Az első félidőben, amikor rendesen volt erejük, akkor úgy éreztem, fogták a labdát, és mindenféle előkészítés nélkül ellőtték, aztán vagy bement, vagy nem. Az első játékrészben ez nagyon bejött nekik, aztán változtattunk a rendszerünkön, és úgy vélem, stabilizálódott a védekezésünk, Kristóf nagyon jól védett mögöttünk, elöl pedig gólra tudtuk váltani a helyzeteinket.”

Sipos Adrián a második félidőben kapott egy ütést az arcára, ami miatt ápolni kellett, és kivált a játékból, ez az időszak is szóba került: „Amikor Sipi megsérült, bejött Zozó mellém, és mondtam, hogy váltsunk kicsit nyitottabb védekezésre, hiszen akkor nem kell a beállóval és mással sem küzdeni bent. Úgy gondoltam, ez menni fog, és be is jött, közben pedig hallgattam, milyen információk érkeznek Chemától, melyeket próbáltam a többieknek tolmácsolni, és ebből tudtunk visszajönni a meccsbe.”

„Valamiért nem úgy kezdtünk, ahogy el kell kezdeni egy ilyen mérkőzést a középdöntőben, ennek az okát nyilván meg kell majd találni – nyilatkozta Palasics Kristóf. – Nem engedhetjük meg magunknak, hogy húsz gólt kapjunk egy félidő alatt, az rengeteg bármilyen csapat ellen, ráadásul jók a svájciak. A második félidőben küzdöttük vissza magunkat, ami nagy feladat volt, de így is sikerült. Nyilván győzni akartunk, így nagyon csalódott vagyok a döntetlen miatt, ám menni kell tovább. Az mindenképp fontos, hogy egy pillanatig sem adtuk fel, de máskor nem szabad így kezdenünk.”

Adódott a kérdés, hogy mit mondott Chema Rodríguez az első félidő után, ám erre a mérkőzés legjobbjának megválasztott kapus nem tudott felelni: „Én a szünetben Harisszal és Lacival voltam (Porobic Haris kapusedzővel és Bartucz Lászlóval – a szerk.), a mi részünket intéztük. Haris is próbált lenyugtatni, mert nálam is van, hogy kicsit »elgurul gyógyszer«, ami árt a teljesítményemnek. Erre hívta fel a leginkább a figyelmünket, hogy tartsuk fent a koncentrációt, és próbáljunk a saját feladatunkra koncentrálni. Ilyenkor nagyon fontosak ezek a szavak, segítenek, hogy arra figyeljünk, ami a dolgunk, és ne foglalkozzunk az eredménnyel, se semmi mással.”

Rosta Miklós szintén arról beszélt, mennyire más volt a magyar válogatott teljesítménye a szünet előtt és után: „Nem azt játszottuk, amit tudunk, és nem is úgy, ahogy készültünk. Sok gólt kaptunk, és bár a tizennégy lőtt gól rendben van, így is sok helyzetet kihagytunk. Voltak eladott labdáink is, a második játékrész pedig teljesen ellentétes volt. Ekkor már jól védekeztünk, a helyzeteink többségét belőttük, a végén viszont sajnos nem sikerült betalálnunk. Sok erőt kivett belőlünk, hogy visszajöjjünk a meccsbe, és nyilván a svájciak is tanultak a hibáikból, amikor a szlovénokat visszaengedték kilencgólos előnyről, és kikaptak. A mérkőzés egésze és az első félidei játékunk alapján ez egy nyert pont, de én úgy érzem, elveszítettünk egyet, mert ezt az összecsapást meg kellett volna nyernünk.”

„Magunknak köszönhetjük, hogy elvesztettünk egy pontot, még akkor is, ha mindenki tudja, hogy Svájc jó kis csapat – értékelt Imre Bence. – Persze lehet mondani, hogy mi voltunk az esélyesek, mert így is van, de nem szabad így beleállni egy Európa-bajnoki középdöntőbe. Nem gondolom, hogy ne vettük volna komolyan, egyszerűen lefagytunk. Ha oda akarunk érni a záró hétvégére, ahhoz ezeket a meccseket meg kell nyernünk, és sokkal magabiztosabban kell játszanunk. Nyilván nem vagyunk Dánia vagy Franciaország, pontosan ezért kellene ezekbe a mérkőzésekbe még jobban beleállni. Lehet, a két hármas védőnk az elején kicsit fáradtabb volt, ám nem ez volt a probléma, valahogy nem volt meg az egyensúly, nem ment a visszarendeződés. Egyébként sem támaszkodhatunk mindig a két hármas védő és a kapusunk teljesítményére, akinek köszönhetően pontot szereztünk.”