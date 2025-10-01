A sport jövője itt kezdődik, állítja Sterbenz Tamás a Netrisk Sport és Innováció Konferenciáról

Sterbenz Tamás (Fotó: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem)

A sport világa folyamatosan változik – új technológiák, friss kutatások és feltörekvő sportágak formálják mindennapjainkat. Október 8-án és 9-én ismét megrendezik a hazai sporttudomány egyik legrangosabb eseményét, a Netrisk Sport és Innováció Konferenciát. Az immáron nyolcadik alkalommal életre hívott esemény különleges jelentőséggel bír: a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) idén ünnepli fennállása 100. évfordulóját, így a rendezvény egyben a centenáriumi ünnepségsorozat egyik csúcspontja is.

Prof. dr. Sterbenz Tamás, a TF rektora szerint a konferencia nem csupán egy szakmai fórum, hanem egy olyan találkozási pont, ahol a sport jelenét és jövőjét formáló gondolatok, tapasztalatok és újítások találkoznak.

„A Sport és Innováció Konferencia minden évben megmutatja, merre tart a sport világa. A TF rektoraként és sporttudomány iránt elkötelezett szakemberként meggyőződésem, hogy ez az esemény nemcsak a szakma, hanem minden sport iránt érdeklődő számára értékes és inspiráló élményt nyújt. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a konferencia második napjának mi adhatunk otthont, és az aktív életmódról, az élsport teljesítményének fokozásáról, valamint a jövő sportágairól is szó lesz” – fogalmaz Sterbenz Tamás.

A rendezvény első napján, október 8-án a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) látja vendégül az érdeklődőket, ahol a kézilabda, az innovatív technológiai megoldások, valamint a Z és Alfa generáció sporthoz való viszonya áll a középpontban. A kézilabdabarátok számára valódi szakmai csemegét kínál a program: ott lesz Chema Rodríguez, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki egy izgalmas kerekasztal-beszélgetés résztvevőjeként osztja meg gondolatait.

Október 9-én a budapesti TF-re helyeződik át a figyelem, ahol a szakmai előadások és szekciók középpontjában az élsport, a teljesítményfokozás, valamint az aktív életmód áll. A programban neves hazai és nemzetközi előadók vesznek részt. Dr. Michel Brink (University Medical Center Groningen) a csapatsportok teljesítménymérésének innovatív eszközeiről, dr. Lisa Allan, a Nemzetközi Cselgáncsszövetség főtitkára a dzsúdó életformáló erejéről, míg az olimpiai bajnok vízilabdázó, a férfi pólóválogatott szövetségi kapitánya, Varga Zsolt a magyar férfi vízilabda-válogatott hosszú távú eredményességéről tart előadást.

„Hagyományosan kiemelt figyelmet fordítunk az élsporttal és a teljesítményfokozással kapcsolatos kérdésekre, idén pedig új előadók szemszögéből ismerhetjük meg a témák legfrissebb aspektusait. Szó lesz a legújabb kutatási eredményekről, a teljesítmény objektív mérésének lehetőségeiről, valamint a jövőre nézve a feltörekvő sportágak is reflektorfénybe kerülnek. Ezek a sportágak világszerte – és hazánkban is – egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Kitérünk arra is, milyen formában jelenhetnek meg ezek az új irányok a TF képzési kínálatában. A feltörekvő sportágak nemcsak az olimpiai sikerek szempontjából bírnak jelentőséggel, hanem fontos eszközei lehetnek annak is, hogy elérjük azokat a generációkat, akikre jellemző a mozgásszegény életmód” – emeli ki a rektor.

A konferencia különlegességét az is emeli, hogy a TF nemrégiben a Rekreációs Világszövetség Kiválósági Központja lett, és ennek keretében most tartják a Magyar Aktív Életmód Szövetség alakuló konferenciáját is. Sterbenz Tamás kiemeli: az egyetem célja, hogy a jövőben az Aktív Magyarország Program tudás- és kutatóközpontjává váljon, akár nemzetközi szinten.

A résztvevők olyan neves szakemberekkel találkozhatnak a TF-en, mint Berecz Zsombor olimpiai ezüstérmes vitorlázó, Révész Máriusz államtitkár vagy Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.

„Aki szeretné látni, merre halad a sport tudományos háttere, milyen trendek alakítják a jövőt, és hogyan lehet egyszerre versenyképes és egészségtudatos egy társadalom – annak ott a helye ezen a konferencián” – ajánlja Sterbenz Tamás.

A sport jövőjét nemcsak követni, hanem alakítani is lehet – október 8-9-én a NEKA és a TF lesz ennek a színtere. A Sport és Innováció Konferencia minden résztvevő számára valódi szellemi és szakmai feltöltődést kínál.

A konferencia programja itt olvasható, az eseményre itt regisztrálhatunk.