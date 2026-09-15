A Fradi egy győzelemmel kispadra ültetheti a Celticnél Robbie Keane-t?

– Kilenc éve él Magyarországon, ez idő alatt komplett képet kaphatott a Ferencvárosról és Celtic-szurkolóként a skót csapatot is jól ismeri. Mire számít a két csapat csütörtöki, skóciai mérkőzésén?

– Kiegyenlített erők küzdelmére, izgalmas, szoros meccsre számítok – válaszolta a Nemzeti Sport kérdésre Kevin McCluskie. – A jelenlegi Celtic már nem olyan erős, mint néhány évvel ezelőtt, több kulcsjátékos távozott, anélkül, hogy megfelelő pótlás érkezett volna a helyükre. A csapat nyilvánvaló erőssége a támadójáték, a Kasper Högh, Camilo Durán, Benjamin Nygeren trió a Ferencvárosra is valós veszélyt jelenthet. Továbbá jó igazolásnak tűnik a jobb szélen a Real Oviedótól nyáron érkezett egyiptomi válogatott Haisszem Hasszan is, aki szintén a támadósort erősíti. A Celtic gyengéje a középpályán, a hatos pozícióban mutatkozik meg leginkább, hiányzik a csapatból a fizikai erő, nem sikerült pótolni azon a poszton az augusztusban az angol West Hamhez szerződött, belga válogatott Arne Engelst. A középpályán Callum McGregor persze még mindig vezéregyéniségnek számít, aki egy nagyszerű csapatkapitány, de ő sem lesz fiatalabb az idő múlásával és 33 évesen azért már kezd csökkenni a mérkőzések alakulására gyakorolt hatása. McGregor mellé szükség lenne egy atletikus, fizikailag erős játékosra, aki tudná őt támogatni. A legutóbbi két vereség alkalmával, a BL-selejtezőben a LASK (1–5) és a skót Ligakupában a Rangers (0–3) ellen több olyan gólt kapott a csapat, amely elkerülhető lett volna, ha lenne egy „igazi hatos” a csapatban. Így viszont gyors támadójátékkal, magas letámadással és Kristoffer Zachariassen csatár mögött, irányítóként való szerepeltetésével lehet esélye a Fradinak arra, hogy meglepje a Celticet.

ÖSSZEFOGLALÓ: LASK–Celtic 5–1 – hosszabbítás után

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– A LASK ellen, a 3–0-ra megnyert első meccs után sokan elkönyvelték, hogy a Celtic ott lesz a Bajnokok Ligája főtábláján. Mi történt a visszavágón?

– Ráadásul Ausztriában is megszerezte a vezetést a csapat, a 4–0-s előnyt pedig a hátralévő bő egy órában simán meg kellett volna őrizni. McGregor mondta azt, és egyet értek vele, hogy félelemmel és hit nélkül játszott a csapat. Ahogy a LASK megszerezte az első gólját – ami Nygren rontásából következett – a Celtic játékosai fejben összeomlottak, az osztrák csapat pedig kezdett lendületbe jönni. A második félidei teljesítmény védhetetlen, amiért Martin O’Neill vezetőedzőt és szakmai stábját is felelősség terheli, amiért nem próbált meg változtatni a csapaton, amikor a LASK átvette az irányítást. A klasszikus védekező középpályás hiánya miatt McGregor egy tőle idegen szerepkörbe kényszerült, a hazai csapat pedig a tizenhatos előterében szabad területekhez tudott jutni, onnan tudták indítani a támadásaikat, legalább két gól ebből született. Ugyanez volt a helyzet egyébként vasárnap az Ibroxban a Rangers elleni kupameccsen is. A Rangers harmadik gólja elkerülhető lett volna, ha van egy biztosító ember, aki lezárja a lövő folyosót. Aggasztó, hogy nagyon sok párharcot veszít a csapat, és most már olyan alapvető dolgokkal is problémák vannak, mint a küzdőszellem.

ÖSSZEFOGLALÓ: Rangers–Celtic 3–0 (Ligakupa)

– Mit gondol, ha a Ferencváros nyerne csütörtökön a Celtic Parkban, akkor az Martin O’Neill második vezetőedzői időszakának a végét jelenthetné a klubnál, és jöhetne esetleg a nyáron éppen a Fraditól távozott Robbie Keane?

– Nem gondolnám. Vasárnap már újabb glasgow-i derbi jön a Rangers ellen, ezúttal a Celtic lesz a pályaválasztó. Ha ezen a héten mindkét meccset elveszítené a csapat az már jelenthetne változást a kispadon, de abban az esetben a jelenlegi másodedző, Saun Maloney lehetne a kézenfekvő megoldás, hogy legalább ideiglenesen átvegye a csapat irányítását.

– Miért nem Robbie Keane? Nyáron úgy tűnt, ő lehet a fő esélyes arra, hogy átvegye a csapat irányítását Martin O’Neilltől, miután távozott a Fraditól.

– Keane személye erősen megosztó a Celticnél. Tisztán szakmai szempontból, az edzőként megnyert trófeái és a győztes mentalitása, illetve az általa preferált támadófutball révén abszolút ideális jelölt lehetne. Ráadásul, mivel volt a klub játékosa, tisztában van azzal, milyen nyomással és elvárással kell szembesülni a Celticnél, hogy a második hely ennél a klubnál gyakorlatilag az utolsóval ér fel. Továbbá jó kapcsolatot ápol a Celtic legnagyobb részvényesével, Dermot Desmonddal is. Ugyanakkor mivel Izraelben dolgozott, és sosem foglalt nyilvánosan állást az izraeli–palesztin háború kapcsán, a szurkolók egy jelentős része sosem fogadná el a kinevezését. Van olyan ultracsoportja a klubnak, amely aktívan kiáll Palesztina mellett, és már akkor hangosan tiltakoztak Keane ellen, amikor a sajtóban szóba hozták őt a csapattal. Az ő kinevezése tovább mérgesítené a szurkolók és a vezetőség közötti, amúgy is meglehetősen feszült viszonyt.

– Hogy látta a Ferencvárost Keane időszakában, és hogyan változott ez a kép a nyári edzőváltás óta?

– Robbie Keane jól kezdett a Ferencvárosnál, hiszen Pascal Jansen után stabilizálta a csapat játékát és bajnokságot is nyert. Az előző idény Európa-liga-menetelése vagy a Magyar Kupa-győzelem is szép eredmény, csakhogy a Fradi olyan, mint a Celtic: ha nem nyered meg a bajnokságot az egyenlő a bukással, az elfogadhatatlan. Ami a játékot illeti, sokszor azt éreztem, hogy kínlódik a csapat a bajnokságban, több olyan meccs volt, amit csak egy-egy egyéni villanás révén tudott megnyerni a Ferencváros, ahelyett, hogy végig irányítani tudná a mérkőzéseket, ami az NB I-es mezőnyben elvárható lenne. Borbély Balázs érkezése egyértelműen pozitív változást hozott, pedig nagyrészt ugyanazokkal a játékosokkal dolgozhat, mint elődje. A győrieknél látott élvezetes futballt viszi tovább a Fradinál is és lenyűgöző a taktikai rugalmassága, ahogy meccseken belül képes változtatni. Bár akadtak kisebb döccenők, összességében Borbély remekül rajtolt a csapattal és engem nem lepnek meg a selejtezős eredményeik.

– És csütörtökre milyen eredményt tippelne?

Ha a Celtic erősen tudja kezdeni a meccset a Parkhead (a városrész neve, ahol a stadion is található – a szerk.) híres szurkolótáborának támogatásával, akkor hosszú este várhat a Fradira. Ugyanakkor ha sikerül a vendégeknek korán elhallgattatniuk a szurkolókat, akkor egy hasonló mérkőzés is lehet, mint a 2020-as BL-selejtezőn, amikor hamar előnybe került a Ferencváros és végül győzött is. Gólgazdag meccsre számítok, a tippem 2–2, vagy legyen 2–1-es hazai siker – végtére mégiscsak Celtic-szurkoló vagyok!

Kevin McCluskie véleményét persze kikértük Tóth Balázs-ügyben is. mint ismert, augusztusban úgy tűnt, a magyar válogatott kapuvédője a Blackburntől a skót csapathoz szerződik, de a Celtic BL-búcsúja után ez elmaradt. „Személy szerint örültem volna, ha Tóth Balázs a Celtichez került, mert amellett, hogy remekül véd, nagyszerűen irányítja a védelmet, nem véletlen, hogy Angliában és Magyarországon is nagyra értékelik a tudását – mondta McCluskie. – Könnyen lehet, hogy az átigazolása a BL-búcsú miatt bukott el, mert a Celticnél bevett szokás, hogy megvárják az európai kupaszereplés kimenetelét a nagyobb költekezések előtt. Ugyanakkor jó kapusnak tartom a finn Viljami Sinisalót is, nem emlékszem olyan meccsre, amikor cserbenhagyta volna a csapatot. Csiszolásra szorul még a tehetsége, de nagy jövőt látok benne. Talán nem is lett volna igazságos vele szemben, ha hoznak egy hozzá hasonló képesség kapust, aki rögtön igényt tartott volna arra, hogy első számú kapuvédő legyen.” SZÜKSÉGE LENNE A CELTICNEK TÓTH BALÁZSRA?

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

21.00: Celtic (skót)–FERENCVÁROSI TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban

Glasgow, Celtic Park. V: Patrik Kolaric (horvát)