Ödegaard révén a második félidő elején is betaláltak a londoniak: Arsenal–Manchester City 3–0

ANGOL SZUPERKUPA
Arsenal–Manchester City 3–0 (2–0) (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Principality Stadium, Cardiff. Vezeti: Sam Barrott
ARSENAL: Raya – White, Gabriel, Mosquera, Calafiori (Hincapié, 60.) – Bruno Guimaraes (Rice, a szünetben), Lewis-Skelly (Zubimendi, 75.), Ödegaard – Madueke (Saka, 60.), Havertz (Gyökeres, 75.), Colisz. Vezetőedző: Mikel Arteta
Kispadon: Kepa (kapus), Dowman, Eze, Gyökeres, Hincapie, Merino, Rice, Saka, Zubimendi
MANCHESTER CITY: Donnarumma – Xusanov, Días, Gvardiol, O'Reilly (Guehi, 54.) – Kovacic (Nico, 79.), Anderson (Lewis, 60.) – Semenyo, Foden (Cherki, 60.), Doku (Grealish, a szünetben) – Haaland (Marmus, 54.). Vezetőedző: Enzo Maresca
Kispadon: Rulli (kapus), Ait-Nuri, Cherki, Grealish, Guehi, Lewis, Marmus, Nico, Nunes
Gólszerző: Calafiori (1.), Havertz (28.), Ödegaard (48.)
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