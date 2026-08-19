Nemzeti Sportrádió

Hét magyarnak szurkolhatunk csütörtökön a fallabda Eb-n

BEKE ZSOMBORBEKE ZSOMBOR
2026.08.19. 22:11
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Farkas Balázs bejutott a nyolcaddöntőbe (Fotó: Dömötör Csaba)
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Európa-bajnokság fallabda Farkas Balázs
Szerdán kezdetét vette a fallabdázók budapesti Európa-bajnoksága, az első napot követően Farkas Balázs bejutott a legjobb 16 közé, a többiek a helyosztókon küzdhetnek tovább.

Szerda délelőtt a hivatalos megnyitóval kezdetét vette a fallabda Európa-bajnokság Budapesten, 27 ország 120 sportolója lép a napokban pályára a magyar fővárosban. A kontinensviadal két helyszínen zajlik, City Squash Clubban, valamint a Millenáris D épületénél, az Üvegcsarnokban.

Az Eb első napján mind a 12 magyar induló érdekelt volt. A női mezőnyben hárman sikerrel vették az első fordulót, Csókási Gabriella, Juhász Nóra és Kiss-Máté Csenge is győzelemmel nyitott hazai környezetben. Páj Linda, a mindössze 13 esztendős, még az U15-ös korosztályhoz tartozó Kun Krisztina, valamint Varga Villő azonban már az első találkozóján alulmaradt. Sajnos Csókási, Juhász és Kiss-Máté is kikapott a második körben.

A férfiaknál Kamocsai Bendegúz, Takács Benedek is sikerrel vette az első akadályt, míg a legmagasabban jegyzett magyar versenyző, Farkas Balázs a kiemelés miatt csak a második körben kezdett. A legjobb 32 között a holland Guido Lindnerrel találkozott és verte három szettben, így csütörtökön már a nyolcaddöntőben bizonyíthat a szlovén színekben induló Mohamed Elsherbini ellen. Hasonló magasságig sajnos a többi magyar fallabdázó nem jutott el, Kamocsai és Takács is kikapott a második fordulóban.

Az Európa-bajnokság csütörtökön folytatódik, Farkas mellett pályára lép Komlódi Regő, Sáli Barnabás, Csókási Gabriella, Juhász Nóra, Kiss-Máté Csenge, Kamocsai Bendegúz, valamint Takács Benedek is, ők különböző helyosztókon küzdhetnek tovább.

 

Európa-bajnokság fallabda Farkas Balázs
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