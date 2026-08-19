Csütörtöki sportműsor: a Trabzonspor vendége lesz a Ferencváros az Európa-liga playoffjában
AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK
17.00: Kajrat Almati (kazah)–Anderlecht (belga)
18.00: Mjällby (svéd)–Salzburg (osztrák)
18.00: Jagiellonia (lengyel)–Iberia Tbiliszi (grúz)
19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.00: Craiova (román)–Ararat-Armenia (örmény)
19.00: Besiktas (török)–Kauno Zalgiris (litván)
19.00: Egnatia (albán)–Lilleström (norvég)
19.00: Lech Poznan (lengyel)–Thun (svájci)
20.00: Benfica (portugál)–Aarhus (dán)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Viktoria Plzen (cseh)
20.00: Sint-Truiden (belga)–Omonia (ciprusi)
20.00: OFI (görög)–CSZKA Szófia (bolgár)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.00: Inter Turku (finn)–FC Köbenhavn (dán)
18.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Larne (északír)
19.00: Tromsö (norvég)–Brighton (angol)
19.00: Midtjylland (dán)–Rijeka (horvát)
19.00: Nordsjaelland (dán)–St. Gallen (svájci)
19.00: KÍ Klaksvík (feröeri)–Riga FC (lett)
19.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)
20.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Monaco (francia)
20.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Borac Banja Luka (boszniai)
20.00: Drita (koszovói)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
20.00: Twente (holland)–Qarabag (azeri)
20.15: Sion (svájci)–Ajax (holland)
20.30: Motherwell (skót)–Freiburg (német)
20.30: Panathinaikosz (görög)–Hradec Králové (cseh)
20.30: Gent (belga)–Hibernian (skót)
20.30: Atalanta (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.30: Lugano (svájci)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.45: Hearts (skót)–SK Rapid (osztrák)
20.45: Rangers (skót)–Jablonec (cseh)
21.00: Hajduk Split (horvát)–Raków Czestochowa (lengyel)
21.00: Dinamo City (albán)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Braga (portugál)–Austria Wien (osztrák)
21.00: Getafe (spanyol)–Partizan (szerb)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–KuPS (finn)
ANGOL LEAGUE ONE
2. FORDULÓ
21.00: Sheffield Wednesday–Bradford City (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
2. FORDULÓ
20.00: Al-Fajha–Al-Hilal (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FALLABDA
Egyéni Európa-bajnokság, Budapest
10.00: nyolcaddöntő
11.20: nők
JÉGKORONG
NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, FÜSSEN
1. FORDULÓ
16.00: Magyarország–Norvégia
KAJAK-KENU
Egyetemi világbajnokság, Szeged
KÉZILABDA
Nemzetközi felkészülési torna, Santander
18.00: One Veszprém HC–Atlético Valladolid (spanyol) (Tv: Sport1)
20.00: Kielce (lengyel)–BM Sinfin (spanyol) (Tv: Sport1)
LOVASSPORT
Lovas-világjátékok, Aachen
9.00: díjugratás
10.30: négyesfogat-hajtás: díjhajtás (Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József, Juhász Péter – csapat, Osztertág Kristóf, Váczi István – egyéni)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
17.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
TOLLASLABDA
5.30: Világbajnokság, Új-Delhi
TORNA
Férfi Európa-bajnokság, Zágráb
10.00: juniorselejtező
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
6.00: Best of
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1953. augusztus 20-án adták át a Népstadiont
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20, kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Szerkesztő-műsorvezető: Virányi Zsolt
15.00: Beszélgetés Gál Andrea docenssel és Lénárt Ágotával a fiatal sportolók és edzőik kapcsolatáról
16.00: A BVSC U20-as Eb-aranyérmes vízilabdázói, Lendvay Zoé és Schmuck Tünde jártak a stúdióban
17.00: Az úszó Mihályvári-Farkas Viktória emlékezik a sikeres Eb-re
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: A poznani világbajnokságra készülnek kajak-kenusaink
18.35: Kisokos a török DVSC-ről, vagyis az Isztambulon kívüli legeredményesebb klubról, a Trabzonsporról
19.00: Közvetítés a Trabzonspor–Ferencváros Európa-liga-selejtezőről. Kommentátor: Jó András és Szalai Kristóf, szakértő: Bene Ferenc
21.00: Napi összefoglaló, benne fallabda Eb
21.30: Gergely István 50: születésnapi interjú a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval, a BHSE ügyvezető elnökével
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával