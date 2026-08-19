Csütörtöki sportműsor: a Trabzonspor vendége lesz a Ferencváros az Európa-liga playoffjában

AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK

17.00: Kajrat Almati (kazah)–Anderlecht (belga)

18.00: Mjällby (svéd)–Salzburg (osztrák)

18.00: Jagiellonia (lengyel)–Iberia Tbiliszi (grúz)

19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.00: Craiova (román)–Ararat-Armenia (örmény)

19.00: Besiktas (török)–Kauno Zalgiris (litván)

19.00: Egnatia (albán)–Lilleström (norvég)

19.00: Lech Poznan (lengyel)–Thun (svájci)

20.00: Benfica (portugál)–Aarhus (dán)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Viktoria Plzen (cseh)

20.00: Sint-Truiden (belga)–Omonia (ciprusi)

20.00: OFI (görög)–CSZKA Szófia (bolgár)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.00: Inter Turku (finn)–FC Köbenhavn (dán)

18.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Larne (északír)

19.00: Tromsö (norvég)–Brighton (angol)

19.00: Midtjylland (dán)–Rijeka (horvát)

19.00: Nordsjaelland (dán)–St. Gallen (svájci)

19.00: KÍ Klaksvík (feröeri)–Riga FC (lett)

19.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)

20.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Monaco (francia)

20.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Borac Banja Luka (boszniai)

20.00: Drita (koszovói)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

20.00: Twente (holland)–Qarabag (azeri)

20.15: Sion (svájci)–Ajax (holland)

20.30: Motherwell (skót)–Freiburg (német)

20.30: Panathinaikosz (görög)–Hradec Králové (cseh)

20.30: Gent (belga)–Hibernian (skót)

20.30: Atalanta (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.30: Lugano (svájci)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.45: Hearts (skót)–SK Rapid (osztrák)

20.45: Rangers (skót)–Jablonec (cseh)

21.00: Hajduk Split (horvát)–Raków Czestochowa (lengyel)

21.00: Dinamo City (albán)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Braga (portugál)–Austria Wien (osztrák)

21.00: Getafe (spanyol)–Partizan (szerb)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–KuPS (finn)

ANGOL LEAGUE ONE

2. FORDULÓ

21.00: Sheffield Wednesday–Bradford City (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

2. FORDULÓ

20.00: Al-Fajha–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FALLABDA

Egyéni Európa-bajnokság, Budapest

10.00: nyolcaddöntő

11.20: nők

JÉGKORONG

NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, FÜSSEN

1. FORDULÓ

16.00: Magyarország–Norvégia

KAJAK-KENU

Egyetemi világbajnokság, Szeged

KÉZILABDA

Nemzetközi felkészülési torna, Santander

18.00: One Veszprém HC–Atlético Valladolid (spanyol) (Tv: Sport1)

20.00: Kielce (lengyel)–BM Sinfin (spanyol) (Tv: Sport1)

LOVASSPORT

Lovas-világjátékok, Aachen

9.00: díjugratás

10.30: négyesfogat-hajtás: díjhajtás (Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József, Juhász Péter – csapat, Osztertág Kristóf, Váczi István – egyéni)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

17.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

TOLLASLABDA

5.30: Világbajnokság, Új-Delhi

TORNA

Férfi Európa-bajnokság, Zágráb

10.00: juniorselejtező

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

6.00: Best of

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: 1953. augusztus 20-án adták át a Népstadiont

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20, kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Szerkesztő-műsorvezető: Virányi Zsolt

15.00: Beszélgetés Gál Andrea docenssel és Lénárt Ágotával a fiatal sportolók és edzőik kapcsolatáról

16.00: A BVSC U20-as Eb-aranyérmes vízilabdázói, Lendvay Zoé és Schmuck Tünde jártak a stúdióban

17.00: Az úszó Mihályvári-Farkas Viktória emlékezik a sikeres Eb-re

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: A poznani világbajnokságra készülnek kajak-kenusaink

18.35: Kisokos a török DVSC-ről, vagyis az Isztambulon kívüli legeredményesebb klubról, a Trabzonsporról

19.00: Közvetítés a Trabzonspor–Ferencváros Európa-liga-selejtezőről. Kommentátor: Jó András és Szalai Kristóf, szakértő: Bene Ferenc

21.00: Napi összefoglaló, benne fallabda Eb

21.30: Gergely István 50: születésnapi interjú a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval, a BHSE ügyvezető elnökével

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával