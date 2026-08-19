Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: az 5-8. helyért folytatják az Eb-t az U16-os lányok

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.08.19. 20:35
null
Címkék
kosárlabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az U16-os leány kosárlabda-válogatott kikapott a lettektől a romániai Eb negyeddöntőjében.

Az U16-os leány kosárlabda-válogatott szerdán

75–69-re kikapott a lettektől

a romániai Európa-bajnokság negyeddöntőjében, így az 5-8.-ért helyért folytatja a tornát.

U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI (ROMÁNIA)
Negyeddöntő
Lettország–Magyarország 75–69 (10–14, 28–10, 19–17, 18–28)
Lettország : Petersone 10, Petersone 2, Graudina 17/12, Galdina 2, Ivanova 12. Csere: Kikuste 17/12, Martuzane 3/3, Omula 10/6, Sipolina 2.
Magyarország : Samson-Érckövi 15/3, Székely 9, Szalai 14/6, Horváth 2, Halasy 7. Csere: Forray 5/3, Szentesi 2, Mogyoródi 6/6, Pomsár 3, Mara 6, Ujhelyi -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

kosárlabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Birkózás: Szinay Szabolcs bronzérmes az U20-as vb-n

Utánpótlássport
3 órája

Tollaslabda: két vereséggel kezdett a magyar csapat az U19-es Eb-n

Utánpótlássport
5 órája

Cselgáncs: kis, de reményteli magyar csapat szerepel az ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
14 órája

Kosár: negyeddöntőbe jutott az U16-os leányválogatott a romániai Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 21:58

Ökölvívás: Kiss Zsófia és Bozai Gyula is ötödik lett az U19-es Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 20:26

Birkózás: Zsitovoz Petro bronzérmes a pozsonyi U20-as vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 19:19

Vízilabda: továbbjutás csoportmásodikként az U18-as leány-vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 18:50

Az újonc Fót a bajnok Szombathelyhez látogat a férfi kosárlabda NB I nyitányán

Kosárlabda
Tegnap, 18:27