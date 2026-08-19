Kosárlabda: az 5-8. helyért folytatják az Eb-t az U16-os lányok
Az U16-os leány kosárlabda-válogatott kikapott a lettektől a romániai Eb negyeddöntőjében.
Az U16-os leány kosárlabda-válogatott szerdán
75–69-re kikapott a lettektől
a romániai Európa-bajnokság negyeddöntőjében, így az 5-8.-ért helyért folytatja a tornát.
U16-OS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, PITESTI (ROMÁNIA)
Negyeddöntő
Lettország–Magyarország 75–69 (10–14, 28–10, 19–17, 18–28)
Lettország : Petersone 10, Petersone 2, Graudina 17/12, Galdina 2, Ivanova 12. Csere: Kikuste 17/12, Martuzane 3/3, Omula 10/6, Sipolina 2.
Magyarország : Samson-Érckövi 15/3, Székely 9, Szalai 14/6, Horváth 2, Halasy 7. Csere: Forray 5/3, Szentesi 2, Mogyoródi 6/6, Pomsár 3, Mara 6, Ujhelyi -.
Negyeddöntő
Lettország–Magyarország 75–69 (10–14, 28–10, 19–17, 18–28)
Lettország : Petersone 10, Petersone 2, Graudina 17/12, Galdina 2, Ivanova 12. Csere: Kikuste 17/12, Martuzane 3/3, Omula 10/6, Sipolina 2.
Magyarország : Samson-Érckövi 15/3, Székely 9, Szalai 14/6, Horváth 2, Halasy 7. Csere: Forray 5/3, Szentesi 2, Mogyoródi 6/6, Pomsár 3, Mara 6, Ujhelyi -.
(Kiemelt kép forrása: FIBA)
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