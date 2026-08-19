Nemzeti Sportrádió

Hosszabbítás után harcolta ki a Román Kupa csoportkörébe jutást a Sepsi

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.08.19. 20:55
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Továbbjutott a Sepsi (Fotó: Sepsi OSK/Facebook, archív)
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Sepsi OSK Sepsiszentgyörgy román labdarúgás Román Kupa
Hosszabbítás után harcolta ki a Román Kupa csoportkörébe jutást a Sepsi OSK, a székelyföldi labdarúgócsapat a másodosztály éllovasa, a CSM Slatina otthonában győzött.

A szentgyörgyiek második sora a rendes játékidőben csupán kapufáig jutott, a hosszabbításban viszont már az első perctől kezdve vezetett, egy szöglet után Nicolae Paun talált be a hazai kapuba. A mérkőzés sorsát véglegesen a csereként beszállt Moses Mawa döntötte el a 115. percben, így a kétszeres kupagyőztes Sepsi idén is ott lesz a csoportkörben.

A Liga 2-ben szereplő magyar játékosok együttesei közül Huszti András Temesvárjának jött össze a továbbjutást, amely a playoffkör „magyar” mérkőzését nyerte meg a Demeter Zsomborral és Kocsis Bencével felálló Marosvásárhely ellen.

ROMÁNIA
Kupa, playoff, szerda
CSM Slatina (II.)–Sepsi OSK 0–2 – h. u.
Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt a keret tagja.
Minerul Lupény (III.)–Unirea Slobozia (II.) 1–0
Unirea: Bobál Gergely a szünetben állt be.
Poli Temesvár (II.)–ASA Marosvásárhely (II.) 2–1
Poli: Huszti András a 77. percben lépett pályára.
ASA: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést; Kocsis Bence kezdőként 60 percet játszott.
Csütörtökön játsszák
16.00: Steaua Bucuresti (II.)–FK Csíkszereda

 

Sepsi OSK Sepsiszentgyörgy román labdarúgás Román Kupa
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