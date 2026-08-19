Hosszabbítás után harcolta ki a Román Kupa csoportkörébe jutást a Sepsi

A szentgyörgyiek második sora a rendes játékidőben csupán kapufáig jutott, a hosszabbításban viszont már az első perctől kezdve vezetett, egy szöglet után Nicolae Paun talált be a hazai kapuba. A mérkőzés sorsát véglegesen a csereként beszállt Moses Mawa döntötte el a 115. percben, így a kétszeres kupagyőztes Sepsi idén is ott lesz a csoportkörben.

A Liga 2-ben szereplő magyar játékosok együttesei közül Huszti András Temesvárjának jött össze a továbbjutást, amely a playoffkör „magyar” mérkőzését nyerte meg a Demeter Zsomborral és Kocsis Bencével felálló Marosvásárhely ellen.

ROMÁNIA

Kupa, playoff, szerda

CSM Slatina (II.)–Sepsi OSK 0–2 – h. u.

Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt a keret tagja.

Minerul Lupény (III.)–Unirea Slobozia (II.) 1–0

Unirea: Bobál Gergely a szünetben állt be.

Poli Temesvár (II.)–ASA Marosvásárhely (II.) 2–1

Poli: Huszti András a 77. percben lépett pályára.

ASA: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést; Kocsis Bence kezdőként 60 percet játszott.

Csütörtökön játsszák

16.00: Steaua Bucuresti (II.)–FK Csíkszereda