Nemzeti Sportrádió

A Veszprém 14 góllal legyőzte spanyol ellenfelét Santanderben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.19. 22:04
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Magabiztosan nyert a Veszprém (Fotó: Szabó Miklós, archív)
Címkék
férfi kézilabda One Veszprém HC Veszprém kézilabda
A One Veszprém HC 34–20-ra legyőzte a spanyol Torrelavegát a santanderi nemzetközi kézilabdatornán.

Eleinte szorosan alakult a mérkőzés, majd 5–5 után 8–5-re ellépett a Veszprém. Bár nem volt óriási iram, és az Építők sem vezetett gyors támadásokat, mégis gólerős volt, így a félidőig 17–10-re növelte előnyét. A 40. perc után már 10 gólos volt a különbség, így a találkozó utolsó harmada már végképp edzőmeccsjelleget öltött, s a második játékrész eredménye megegyezett az elsőjével. 34–20

Csütörtökön 18 órától a Valladolid lesz a Veszprém ellenfele a felkészülési torna B-csoportjában.

NEMZETKÖZI KÉZILABDATORNA, SANTANDER
B-CSOPORT
Veszprém–Torrelavega (spanyol) 34–20 (17–10)
A-CSOPORT
Kielce (lengyel)–PAUC Handball (francia) 42–29 (23–13)

 

férfi kézilabda One Veszprém HC Veszprém kézilabda
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