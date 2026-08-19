A Veszprém 14 góllal legyőzte spanyol ellenfelét Santanderben
A One Veszprém HC 34–20-ra legyőzte a spanyol Torrelavegát a santanderi nemzetközi kézilabdatornán.
Eleinte szorosan alakult a mérkőzés, majd 5–5 után 8–5-re ellépett a Veszprém. Bár nem volt óriási iram, és az Építők sem vezetett gyors támadásokat, mégis gólerős volt, így a félidőig 17–10-re növelte előnyét. A 40. perc után már 10 gólos volt a különbség, így a találkozó utolsó harmada már végképp edzőmeccsjelleget öltött, s a második játékrész eredménye megegyezett az elsőjével. 34–20
Csütörtökön 18 órától a Valladolid lesz a Veszprém ellenfele a felkészülési torna B-csoportjában.
NEMZETKÖZI KÉZILABDATORNA, SANTANDER
B-CSOPORT
Veszprém–Torrelavega (spanyol) 34–20 (17–10)
A-CSOPORT
Kielce (lengyel)–PAUC Handball (francia) 42–29 (23–13)
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