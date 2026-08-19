A Veszprém 14 góllal legyőzte spanyol ellenfelét Santanderben

Eleinte szorosan alakult a mérkőzés, majd 5–5 után 8–5-re ellépett a Veszprém. Bár nem volt óriási iram, és az Építők sem vezetett gyors támadásokat, mégis gólerős volt, így a félidőig 17–10-re növelte előnyét. A 40. perc után már 10 gólos volt a különbség, így a találkozó utolsó harmada már végképp edzőmeccsjelleget öltött, s a második játékrész eredménye megegyezett az elsőjével. 34–20

Csütörtökön 18 órától a Valladolid lesz a Veszprém ellenfele a felkészülési torna B-csoportjában.

NEMZETKÖZI KÉZILABDATORNA, SANTANDER

B-CSOPORT

Veszprém–Torrelavega (spanyol) 34–20 (17–10)

A-CSOPORT

Kielce (lengyel)–PAUC Handball (francia) 42–29 (23–13)