Videó: a járdán rohamozták meg a rajongók a mentora temetéséről távozó Zidane-t

Mint ismeretes, a hétfőn elhunyt Rolland Courbis volt az, aki 1992-ben a Girondins de Bourdeaux-ba vitte Zidane-t, ahol később a Juventus is felfigyelt a későbbi ikonikus középpályásra. Az élők sorából 72 évesen távozó szakembert szerdán temették a párizsi Madeleine-templomban, a ceremónián a francia labdarúgás színe-java megjelent, így Zidane mellett Emmanuel Petit, a francia szövetséget (FFF) irányító Philippe Diallo, Luis Fernández, Robert Pires vagy épp Jerome Rothen is lerótta kegyeletét a néhai kiválóság előtt.