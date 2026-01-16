Videó: a járdán rohamozták meg a rajongók a mentora temetéséről távozó Zidane-t
A játékosként világ- és Európa-bajnok, edzőként a Real Madriddal zsinórban három Bajnokok Ligáját nyerő Zidane a felvételek tanúsága alapján testőrök nélkül érkezett az eseményre, így az emberek úton-útfélen megállították és körbevették, hogy fotókat készítsenek vele. Az 53 éves legenda egyébként szó nélkül tűrte a gyűrődést, s néhány autogramot is kiosztott az összesereglő tömegnek.
Emblematikus edzőjét gyászolja a Bordeaux és a Marseille
Mint ismeretes, a hétfőn elhunyt Rolland Courbis volt az, aki 1992-ben a Girondins de Bourdeaux-ba vitte Zidane-t, ahol később a Juventus is felfigyelt a későbbi ikonikus középpályásra. Az élők sorából 72 évesen távozó szakembert szerdán temették a párizsi Madeleine-templomban, a ceremónián a francia labdarúgás színe-java megjelent, így Zidane mellett Emmanuel Petit, a francia szövetséget (FFF) irányító Philippe Diallo, Luis Fernández, Robert Pires vagy épp Jerome Rothen is lerótta kegyeletét a néhai kiválóság előtt.