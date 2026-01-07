Angliából, Premier League-es tapasztalattal érkezett a Rosenior-utód Strasbourg-ba

A futballistaként az angol utánpótlás-válogatottakban is pályára lépő Gary O'Neil 2019-ben vonult vissza, vezetőedzőként az AFC Bournemouth-t (2022–23) és a Wolverhamptont (2023–24) irányította – utóbbitól 2024 decemberében bocsátották el, azóta nem volt csapata.

A 42 éves angol szakember a 7. helyen vette át a Racingot, amely ötfordulónyi nyeretlensége nyomán hatpontos lemaradásba került a hatodik Rennes mögött.

O'Neil 2029 nyaráig írt alá.