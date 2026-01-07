Angliából, Premier League-es tapasztalattal érkezett a Rosenior-utód Strasbourg-ba
Egy nappal azt követően, hogy Liam Rosenior a Chelsea vezetőedzője lett, a Racing Strasbourg ki is nevezte az utódját: Gary O'Neil vette át a francia élvonalbeli csapat irányítását.
A futballistaként az angol utánpótlás-válogatottakban is pályára lépő Gary O'Neil 2019-ben vonult vissza, vezetőedzőként az AFC Bournemouth-t (2022–23) és a Wolverhamptont (2023–24) irányította – utóbbitól 2024 decemberében bocsátották el, azóta nem volt csapata.
A 42 éves angol szakember a 7. helyen vette át a Racingot, amely ötfordulónyi nyeretlensége nyomán hatpontos lemaradásba került a hatodik Rennes mögött.
O'Neil 2029 nyaráig írt alá.
