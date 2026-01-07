Nemzeti Sportrádió

Angliából, Premier League-es tapasztalattal érkezett a Rosenior-utód Strasbourg-ba

2026.01.07. 12:21
Gary O'Neil itt még egy Wolves-győzelemnek örül (Fotó: Getty Images)
Ligue 1 Gary O'Neil Strasbourg
Egy nappal azt követően, hogy Liam Rosenior a Chelsea vezetőedzője lett, a Racing Strasbourg ki is nevezte az utódját: Gary O'Neil vette át a francia élvonalbeli csapat irányítását.

A futballistaként az angol utánpótlás-válogatottakban is pályára lépő Gary O'Neil 2019-ben vonult vissza, vezetőedzőként az AFC Bournemouth-t (2022–23) és a Wolverhamptont (2023–24) irányította – utóbbitól 2024 decemberében bocsátották el, azóta nem volt csapata.

A 42 éves angol szakember a 7. helyen vette át a Racingot, amely ötfordulónyi nyeretlensége nyomán hatpontos lemaradásba került a hatodik Rennes mögött. 

O'Neil 2029 nyaráig írt alá.

Angol labdarúgás
Tegnap, 10:01

Liam Rosenior a Chelsea új vezetőedzője – hivatalos

A „kékek” új főnöke pályafutása során a Hull Cityt és a Strasbourgot irányította.

 

