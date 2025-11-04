Nemzeti Sportrádió

Benne van a pakliban, hogy a BL-döntő párizsi hőse az idén már nem lép pályára

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.11.04. 11:45
Désiré Doué és a francia teniszlegenda, Yannick Noah a vasárnapi párizsi teniszdöntőn (Fotó: AFP)
Címkék
Désiré Doué Ligue 1 PSG
A L’Équipe értesülése szerint elképzelhető, hogy Désiré Doué, a Paris Saint-Germain francia válogatott labdarúgója csak január közepére épül fel teljesen a múlt héten összeszedett combsérüléséből.

Désiré Doué a Lorient elleni múlt heti bajnoki mérkőzésen (1–1) sérült meg, erős fájdalmak közepette hordágyon vitték le a játéktérről.

A PSG szűkszavú közleménye akkor azt jövendölte, hogy a közepesen súlyos combizomhúzódás miatt a futballista néhány hétig biztosan nem játszhat. Ehhez teszi hozzá a francia sportnapilap a maga információját, amely szerint a klubon belül arra is felkészültek, hogy január közepéig kell várniuk Douéra.

A lorient-i stadiont szerda este mankón elhagyó fiatal játékos a Nice elleni szombati bajnokin már segédeszköz nélkül jelent meg, és vasárnap is jókedvűen mutatkozott a nyilvánosság előtt, a lelátóról figyelte a párizsi teniszverseny Sinner–Auger-Aliassime döntőjét.

A sérüléstől eltekintve Douénak jó éve van, őt választották meg a Bajnokok Ligája-idény legjobb fiatal játékosának, és két góljának köszönhetően az Internazionale ellen kiütéssel megnyert döntő (5–0) legjobbja is ő volt.

 

Désiré Doué Ligue 1 PSG
Legfrissebb hírek

Bajnokok Ligája: Párizsban szuperrangadót rendeznek

Bajnokok Ligája
3 órája

Öt PSG-játékos az év álomcsapatában a FIFPro-nál

Minden más foci
20 órája

Nego végig játszott, ikszelt a Le Havre a Toulouse-zal

Francia labdarúgás
2025.11.02. 22:42

Ligue 1: a 94. percben szerzett góllal nyert a PSG

Francia labdarúgás
2025.11.01. 23:05

A PSG nem csupán két pontot vesztett el az újonc Lorient ellen

Francia labdarúgás
2025.10.29. 23:06

Ligue 1: a Lille kiütéses győzelmet aratott, a Lyon a 92. percben lőtt góllal nyert rangadót

Francia labdarúgás
2025.10.26. 23:10

Hakimi duplájával könnyedén nyert a PSG, idegenben kapott ki a Marseille

Francia labdarúgás
2025.10.25. 22:57

Enrique Guardiolát előzte, Haaland Cristiano Ronaldo nyomdokaiban a BL történetének leggólgazdagabb játéknapján

Bajnokok Ligája
2025.10.22. 11:24
Ezek is érdekelhetik