Benne van a pakliban, hogy a BL-döntő párizsi hőse az idén már nem lép pályára

Désiré Doué a Lorient elleni múlt heti bajnoki mérkőzésen (1–1) sérült meg, erős fájdalmak közepette hordágyon vitték le a játéktérről.

A PSG szűkszavú közleménye akkor azt jövendölte, hogy a közepesen súlyos combizomhúzódás miatt a futballista néhány hétig biztosan nem játszhat. Ehhez teszi hozzá a francia sportnapilap a maga információját, amely szerint a klubon belül arra is felkészültek, hogy január közepéig kell várniuk Douéra.

A lorient-i stadiont szerda este mankón elhagyó fiatal játékos a Nice elleni szombati bajnokin már segédeszköz nélkül jelent meg, és vasárnap is jókedvűen mutatkozott a nyilvánosság előtt, a lelátóról figyelte a párizsi teniszverseny Sinner–Auger-Aliassime döntőjét.

A sérüléstől eltekintve Douénak jó éve van, őt választották meg a Bajnokok Ligája-idény legjobb fiatal játékosának, és két góljának köszönhetően az Internazionale ellen kiütéssel megnyert döntő (5–0) legjobbja is ő volt.