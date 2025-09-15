„Már jött is tőle az üzenet” – Ethan Mbappé első élvonalbeli gólja nagyot szólt

Ethan Mbappé a 2024–2025-ös idényben futballozott először profiként, igaz, nem sok játéklehetőség jutott neki: sérülések nehezítették az életét – a vasárnapi fellépését megelőzően legutóbb április végén játszott bajnokit, akkor hordágyon vitték le a pályáról.

Ebben a kiírásban vasárnap jött el számára a bemutatkozás pillanata, a 80. percben állt be csereként, és a 98. percben szép mozdulattal bevarrta a győztes gólt.

𝐔𝐧 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚𝐧𝐭 ✨ ⚽️



4 mois et demi après sa blessure, Ethan Mbappé nous a offert la victoire à la 98ème minute de jeu pour son retour 🤩



Son premier but avec le LOSC et en professionnel 👏#LOSCTFC pic.twitter.com/Xd1eODJ2W1 — LOSC (@losclive) September 14, 2025

„Nagyon nehéz év van mögöttem. Megsérültem, visszatértem, megint megsérültem, megint visszatértem. Ennek fényében góllal kezdeni az új idényt… nem is alakulhatott volna szebben! – mondta a mérkőzés után az ifjabbik Mbappé. – Úgy érzem, a sok kínlódás lélekben megerősített, és remélhetőleg a megpróbáltatásokkal teli első profi idény arra is jó volt, hogy a testem alkalmazkodjon az élvonal elvárásaihoz. Bízom benne, hogy a folytatásban sikerül megúsznom a sérüléseket.”

A hétvége pazar volt a család számára: szombaton Ethan nyolc évvel idősebb bátyja, Kylian góllal és gólpasszal járult hozzá a Real Madrid 2–1-es győzelméhez a Real Sociedad otthonában.

„Már jött is tőle az üzenet – jelezte a 18 éves öcs, hogy egymáson tartják a szemüket. – Elégedett lehet velem, és nemcsak a gólom miatt, hanem mert az ünneplés közbeni kacsintásom neki szólt. Ő tegnap, én ma. Rögtön eszembe jutottak a szüleim, most minden okuk megvan arra, hogy büszkék legyenek ránk.”

Ethan Mbappé 2023 decemberében, nem sokkal a 17. születésnapja előtt mutatkozott be a francia élvonalban, még a PSG színeiben. Bátyja árnyékában három bajnoki jutott neki a párizsi csapatban, 2024 nyarán Lille-be igazolt, és következett az a bizonyos sérülésekkel teli évad, csupán tíz bajnoki meccsel és 217 percnyi játékidővel.

Ezt az időszakot reméli lezárni a vasárnapi győztes góllal.