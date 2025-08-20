Nemzeti Sportrádió

Az ETO elleni meccs előtt távozott a Rapid Wien egyik legjobbja – hivatalos

2025.08.20. 21:51
Egy nappal az ETO FC elleni Konferencialiga-selejtező előtt távozott a Rapid Wientől Mamadou Sangaré (Fotó: Getty Images)
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Ligue 1) érdekelt RC Lens 2030-ig szóló szerződést kötött az osztrák Rapid Wientől érkező hatszoros mali válogatott középpályással, Mamadou Sangaréval, aki így érthetően nem lép pályára csütörtökön az ETO FC elleni Konferencialiga-selejtezőn.

Sajtóhírekre hivatkozva már kedden beszámoltunk róla, hogy minden jel szerint távozik az ETO FC elleni Konferencialiga-mérkőzés előtt az osztrák Rapid Wientől a csapat középső középpályása, a 23 éves Mamadou Sangaré, aki iránt a francia Lens érdeklődött, s 10 millió eurót ajánlott.

Egy nappal az ETO és a Rapid Kl-selejtezős mérkőzése előtt pedig a Lens be is jelentette Sangaré szerződtetését, aki 2030-ig írt alá.

A Bamakóban született Sangaré 2020-ban került hazájából az osztrák RB Salzburg akadémiájára, de több kisebb osztrák klub mellett kölcsönben szerepelt a belga Zulte Waregemnél is, a Rapid Wienhez tavaly nyáron érkezett, az előző kiírásban 44 mérkőzésen három-három gólig és gólpasszig jutott.

 

