Az ETO elleni meccs előtt távozott a Rapid Wien egyik legjobbja – hivatalos

Sajtóhírekre hivatkozva már kedden beszámoltunk róla, hogy minden jel szerint távozik az ETO FC elleni Konferencialiga-mérkőzés előtt az osztrák Rapid Wientől a csapat középső középpályása, a 23 éves Mamadou Sangaré, aki iránt a francia Lens érdeklődött, s 10 millió eurót ajánlott.

Egy nappal az ETO és a Rapid Kl-selejtezős mérkőzése előtt pedig a Lens be is jelentette Sangaré szerződtetését, aki 2030-ig írt alá.

A Bamakóban született Sangaré 2020-ban került hazájából az osztrák RB Salzburg akadémiájára, de több kisebb osztrák klub mellett kölcsönben szerepelt a belga Zulte Waregemnél is, a Rapid Wienhez tavaly nyáron érkezett, az előző kiírásban 44 mérkőzésen három-három gólig és gólpasszig jutott.