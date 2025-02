Ligue 1: a vereséget nem, de a kiütést elkerülte a Reims a Rennes ellen

A tabellán 23 pontjával 13. helyezett Rennes a legutóbbi 11 bajnokiján nyeretlen Reimst fogadta. Noha előzetesen kiegyenlített mérkőzésre volt kilátás, a forgatókönyvet alaposan átírta, hogy a vendégek védőjét, Cedric Kiprét már az 5. percben azonnali piros lappal kiállították, amiért a pálya közepén combon talpalta a Rennes középpályását, Jordan Jamest.

Az emberelőnyt hamar ki is használta a házigazda, amely Arnaud Kalimuendo tizenegyesével tíz perc játék után szerzett vezetést. Ez meg is pecsételte a vendégek sorsát, akik az ellenfél kapujára egyáltalán nem tudtak veszélyt teremteni az első félidőben, ellenben becsülettel kellett védekezniük, hogy elkerüljék az újabb gólt. Ez össze is jött a Reimsnek, amely ugyan távol állt az egyenlítéstől, de elkerülte a nagy pofont, és Hafiz Ibrahim második sárga lapos kiállítása után kettős emberhátrányban fejezte be a meccset. A Rennes sikerével két helyet előrelépve már a 11., míg a sorozatban tizenkettedik bajnokiján nyeretlen Reims továbbra is a veszélyzóna közelében maradt.

FRANCIA LIGUE 1

23. FORDULÓ

Rennes–Reims 1–0 (Kalimuendo 10. – 11-esből)

Kiállítva: Kipré (5., Reims), H. Ibrahim (89., Reims)

