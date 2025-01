A hajrában fordított a PSG a Lens otthonában

Bármekkora rangadónak is tűnt előzetesen az összecsapás, a játék képe egyáltalán nem ezt mutatta. Az első félidőben mindkét fél kifejezetten visszafogottan futballozott, szinte alig jutottak el az ellenfél kapujáig. Ennek ellenére a 36. percben mégis gól született, ekkor M'Bala Nzola a hazaiak első lövéséből sikeresen betalált, így a semmiből szerezte meg a vezetést csapatának.

A fordulás után sem igazán változott a játék képe, továbbra is alig láthattunk helyzeteket, ebben a játékrészben azonban ez éppen a párizsiak felé billentette a mérleg nyelvét. Az 59. percben ugyanis Fabián Ruiz kapott pontos átadást, amit biztos lábbal gólra is váltott, kiegyenlítve az állást. A folytatásban továbbra sem záporoztak a lövések, a vendéggárda mégis meg tudta fordítani az eredményt: a 86. percben Bradley Barcola mutatott be szép mozdulatsort, minek végén győztes gólt szerzett a PSG javára.

FRANCIA LIGUE 1

18. FORDULÓ

Lens–Paris SG 1–2 (Nzola 36., ill. F. Ruiz 59., Barcola 86.)

KÉSŐBB

19.00: Rennes–Brest

21.05: Lyon–Toulouse

VASÁRNAP

15.00: Saint-Étienne–Nantes

17.15: Reims–Le Havre

17.15: Angers–Auxerre

20.45: Olympique Marseille–Strasbourg

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Montpellier–Monaco 2–1 (Al-Tamari 55., 82., ill. Kehrer 32.)

Lille–Nice 2–1 (Haraldsson 48., Diakite 63., ill. Diop 29.)