Feröeren, tévén nézi csapata szegedi Kl-meccsét egy Rayo-drukker család

Ne igyál előre a medve bőrére – ezt sugallja egy Rayo Vallecano-szurkoló spanyol család története. A madridi García család idegenbe is követte volna kedvenceit, s mivel biztosra akartak menni, már a feröeri Klaksvík és a fehérorosz Nyeman Grodno párharcának első mérkőzésének hajrája előtt megvették a repülőjegyet a Feröer-szigetekre, mert úgy ítélték, az északiak hazai pályán kiharcolt 2–0-s győzelem elég lesz a szegedi visszavágóra is. Nos, nem lett, a belorusz csapat ugyanis a 80., illetve a 84. percben gólt szerzett, ezzel eltüntette a rivális kétgólos előnyét, majd a százhúsz perces mérkőzést követő tizenegyespárbajban a továbbjutást is megszerezte.

Garcíáék 4700 eurót fizettek ki a repülőjegyekért, s mivel nem akarták, hogy a pénzük teljesen veszendőbe menjen, elutaztak a szigetországba, ahol tévén nézik a Rayo és a Grodno mérkőzését, amelyet ma este 8 órai kezdettel Szegeden rendeznek – zárt kapuk mögött.