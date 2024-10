Jön a párizsi derbi a Ligue 1-ben? Városon belüli konkurenciát kaphat a PSG

A tekintélyes francia sportlap exkluzív hírben számolt be arról, hogy az Arnault család és a Red Bull hamarosan közösen száll be a Paris FC-be. Az előző évadban a másodosztály rájátszásáig jutó, ott viszont az első körben kieső fővárosi klub jelenlegi többségi tulajdonosa és elnöke, Pierre Ferracci még májusban nyilatkozott a Le Figarónak arról, hogy három éven belül szeretné átadni a klubot egy nála tőkeerősebb befektetőnek, megjegyezve, hogy három érdeklődővel állt kapcsolatban – a jelek szerint az Arnault, Red Bull páros lett a befutó.

Míg az osztrák energiaital-gyártó régóta jelen van a sport világában (legyen szó a Formula–1-ről, a labdarúgásról vagy az extrém sportokról), addig az Arnault család – amelynek fejét, a 75 luxusmárkát tömörítő LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) óriáscéget alapító, s most elnök-vezérigazgatóként irányító Bernard Arnault-t a világ harmadik leggazdagabb embereként tartják számon – csak ebben az évben lett komolyabban érdekelt a sportban. Október másodikán az Arnault család érdekeltségébe tartozó LVMH (amely a nyári párizsi olimpia, illetve paralimpia prémium támogatója volt) ugyanis tízéves, egymilliárd dollár értékű partneri szerződést kötött a Formula–1-gyel.

A L'Équipe úgy tudja, a család a részvények 55-56 százalékát kapná meg, míg a Red Bull 15 százalékos részesedést szerezne a klubban – a maradék 30 százalék 2027-ig a jelenlegi tulajdonos Ferracci birtokában maradna. Ezt követően Arnault-ék részesedése 85 százalékra nőne, míg a Red Bull maradna a korábban megszerzett 15 százaléknál. Az említett forrás szerint a projekt (melynek célja, hogy a PFC belátható időn belül rendszeres BL-szereplő legyen) sportszakmai részét a Red Bull (amely szerdán nevezte ki futballvezetőnek Jürgen Kloppot) vállalná magára, míg a jelenleginél jóval bőkezűbb költségvetést az Arnault család biztosítaná.

A hírre többnyire pozitív reakciók érkeztek, az RMC információi szerint a francia labdarúgás első két osztályát irányító profi labdarúgóliga (LFP) és a városi rivális Paris Saint-Germain háza táján is üdvözölték a változást, mondván, ez előnyére válik majd a francia futballnak. Érdekesség, hogy technikailag egy újjáéledő rivalizálás tanúi lehetnénk, mivel a hetvenes évek végén a két klub rövid ideig egyszerre szerepelt az élvonalban (a PSG a Stade Saint-Germain és a CS Sedan Ardennes egyesüléséből jött létre 1970-ben, ebből két évvel később vált ki a Paris FC – a szerk.). A Le Parisien a PFC egyik ultracsoportja, az Ultras Lutetia szóvivőjét is megszólaltatta. A Maxence néven nyilatkozó drukker véleménye szerint üdvözlendő, hogy francia marad a többségi tulajdonos, de jelezte, hogy az ultrák nem szeretnék, ha a klubot átneveznék Red Bull Paris-ra, továbbá kifejezte fenntartásai azzal kapcsolatban is, hogy a klub így egy nemzetközi klubhálózat része lenne.

Másik érdekesség, hogy nem a PFC az egyetlen párizsi klub, ahol tőkeerős befektető érkezését vizionálják – a Le Figaro szerint az ugyancsak másodosztályú (a tabellán a 15. helyen álló), de sokkal patinásabb (1897-ben alapított) Red Start az NBA-ben címvédő Boston Celticset, valamint az El-címvédő Atalantát egyformán birtokló Stephen Pagliuca veheti meg. A két ügylet között az a különbség, hogy míg a Paris FC esetében a megegyezés „küszöbön áll”, addig az amerikai üzletember csak a közelmúltban kezdett el tárgyalni a Red Starral.

A Paris FC nyolc forduló után 18 ponttal áll a Ligue 2 élén, két ponttal megelőzve a dobogós Lorient, Dunkerque kettőst.