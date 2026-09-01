Kézilabda: ötszázadik alkalommal vezet NB I-es meccset a Hargitai–Markó páros

A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) hivatalos honlapján felidézte, hogy 1998 januárjában, egy tököli utánpótlás tornán úgy hozta a majdnem véletlen, hogy két fiatal játékvezető együtt fújt egy mérkőzést. Mint utóbb elmondták, már meccs közben rácsodálkoztak arra, micsoda összhang alakult ki azonnal közöttük, az avatatlan szemlélő igazán összeszokott kettőst láthatott volna bennük, akik egymás gondolatát is ismerik. Azóta valóban volt alkalmuk összeszokni és egymás gondolatait megismerni.

Hargitai Gábor és Markó Gábor 2026. szeptember 1-én, a Győr–NEKA női bajnoki találkozón különleges alkalomhoz érkezik: 500. NB I-es mérkőzésüket vezetik együtt. A kispályás bajnokságok 1951-es kezdete óta mindössze három páros érte el ezt a határt: a Horváth Péter–Marton Balázs kettős (jelenleg 668-nál tart), a Herczeg Péter–Südi Péter duó (532) és a Kékes Csaba–Kékes Pál (508) duó. A teljes mérkőzésszám természetesen még ezt is messze felülmúlja, hiszen a két Gábor 1998 szeptemberében az NB II-es keretben rajtolt, onnan két év múlva kerültek fel az NB I/B-be, majd a 2004–2005-ös kiírásban mutatkoztak be az első osztályban. Sőt, 27 összecsapást az osztrák első ligában is dirigáltak.

Az MKSZ arról is írt, hogy a kettős szerencsésnek tartja magát, amiért pályájuk kezdetén még viselkedési formákat, hasznos praktikákat leshettek el az akkori nagyoktól, ezért is üzenik az utódoknak, a mai fiataloknak, hogy minél több mérkőzést nézzenek meg élőben, és segítsék, biztassák, támogassák egymást. Ők családi alapon is jó példával járnak elő; rendszeresek a közös programok, már a gyermekeik is barátok, Markó Gábor kislányának Hargitaiék a keresztszülei.

