A rajt előtt megtippeltük a férfi és a női kézilabda NB I teljes sorrendjét

Egy évvel ezelőtt megkockáztattuk a tippelésnél a Szeged bajnoki győzelmét, erre a Veszprém a valaha volt egyik legsimább idényével lett itthon egyeduralkodó. De ha egy évvel ezelőtt volt is arra utaló jel, hogy Michael Apelgren első éve után lendületbe jöhet a Szeged, idén minden Xavier Pascual és csapata malmára hajtja a vizet.

A spanyol edző első két idénye nem nevezhető sikertelennek még akkor sem, ha csapata nem tudott bejutni a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. Itthon ugyanis az előző évadban mindent megnyert, remekül építette be az együttesbe az egyiptomi különítményt, pedig sokan gondolták úgy, hogy nem sikerül neki. Az Építők lassan haladt, de egyre stabilabb lett, most pedig Emil Nielsen, Lukas Jörgensen és Imre Bence érkezésével kötelező cél lett Köln, a BL négyes döntője. Főleg Nielsen szerződtetése lehet kulcsfontosságú, és a világ legjobb kapusa már az első meccseken megmutatta, mire lehet számítani tőle.

A főleg magyar játékosokat igazoló Szeged teljes nyugalommal készülhet a rangadókra, de egyáltalán nem biztos, hogy az idény során mindegyik egymás elleni összecsapást az Építők nyeri meg. A Tatabánya papíron erősödött, Tóth Edmond variációs lehetőségei bővültek, biztosnak látszik a bajnoki 3. helye, ugyanakkor kérdéses, az Európa-liga és a kétfrontos harc mennyit vesz majd ki a Bányászból, mennyire lesz hatással az NB I-es eredményeire.

Az ETO határozottan erősödött, várhatóan a bajnoki bronzért lesz harcban, ugyanakkor nem tudni, mennyit gyengült a Ferencváros, amelyet Nagy Bence, Kovacsics Péter, Bujdosó Bendegúz és Lékai Máté sem hagyott el, ugyanakkor Lékai bejelentette, hogy ez lesz az utolsó idénye, és kérdéses, mennyit tud vállalni az előttünk álló évadban.

A kiesőjelöltek közül valószínűleg a NEKA lesz a legnehezebb helyzetben, amelyet már nem Sótonyi László irányít, és meghatározó játékosai távoztak a nyáron, így Lehőcz Zoltánnak gyakorlatilag új csapatot kell építenie az egyre erősödő NB I-es mezőnyben.

TUDNIVALÓK

A férfi NB I-ben induló 14 csapat változatlan versenyrendszerben és lebonyolításban küzd meg egymással, azaz 26 fordulós, oda-vissza vágós, körmérkőzéses rendszerben döntenek az alapszakasz-helyezésekről. A 26. fordulót követően az élen álló két együttes az egyik fél második győzelméig tartó döntőt vív egymással a bajnoki címért. Az alapszakasz tervezett utolsó játéknapja 2027. május 23., a döntő találkozóit május 24. és június 6. között rendezik. A férfi Magyar Kupa négyes döntőjét a 2027. április 10–11-i hétvégén tartják. Tv: Sport TV. Internet: nso.hu, mksz.hu, kezitortenelem.hu

NS-SZAKÉRTŐ ÉLES József, 179-szeres válogatott játékos: – Ahogy látom, a címvédő Veszprém olyan szinten erősödött a nyáron, például a világ legjobb kapusával, hogy itt az idő: ha ebben az idényben sem tudja megnyerni a Bajnokok Ligáját, akkor az út, amire a klub annak idején lépett, tényleg zsákutcába vezet. Ilyen csapattal szerintem nem is csak a négy közé kell bejutnia, hanem az aranyéremben lehet és kell gondolkodnia. A hétvégi szuperkupában nem tűnt acélosnak a csapat, de még csak most kezdődött az idény, a Szeged részéről megvolt a nagy küzdés, de Bánhidi Bence nélkül nehéz csata vár rá, a beálló a motorja évek óta ennek a csapatnak. Ugyanakkor a bajnoki második hely nem forog veszélyben, bár a Tatabánya és az ETO is megerősödött, ugyanakkor mindhárom gárda hátránya, hogy új csapatot kell építenie az edzőnek, annyi játékos érkezett a nyáron. Ez pedig sosem gyors folyamat, emiatt viszont kicsit rugalmasan alakulhat a 2-4. hely sorsa. Például az is befolyásoló tényező, hogy a Bányász milyen ellenfelet kap Európa-ligában. Utána jönnek a liga középcsapatai, a Balatonfüred, a Csurgó, a PLER és a Szigetszentmiklós. A feljutók mindig rossz pozícióban vannak, most is küzdeniük kell a bennmaradásért, ugyanakkor a NEKA is nehéz helyzetbe került, elvesztette fő oszlopát, az edző Sótonyi Lászlót, aki szövetségi kapitány lett, és az is nagy érvágás lehet, hogy sok jó fiatal játékos eligazolt, őket nem lesz könnyű pótolni.

10. FORDULÓ (előrehozott mérkőzés)

Szeptember 1., kedd

18.00: Eger–OTP Bank-Pick Szeged

4. FORDULÓ (előrehozott mérkőzés)

Szeptember 2., szerda

18.00: One Veszprém HC–ETO University Handball Team

1. FORDULÓ

Szeptember 4., péntek

18.00: PLER–Szigetszentmiklós

18.00: FTC–Dabas

18.00: Veszprém–NEKA (Tv: Sport1)

18.30: Budai Farkasok–Balatonfüred

Szeptember 5., szombat

18.00: Eger–Csurgó

18.00: Szeged–ETO University

18.00: Gyöngyös–Tatabánya (Tv: Sport1)

2004 óta csak a Győr és az FTC osztozott a bajnoki címeken a női kézilabda hazai élvonalában. Akkor, 22 éve a Dunaferr ötödik aranyát ünnepelték Dunaújvárosban, a Kohász idén nyeretlenül búcsúzott a legmagasabb osztálytól és a harmadvonalban építkezhet újra. A Győrben és a Ferencvárosban is zajlott némi átépítés a keretekben, az előző évad során itthon mindent megnyerő ETO-t Kris­tina Jörgensen hagyta el az alapemberek közül, ám csatlakozott a klubhoz az átlövő Thale Rushfeldt Deila és a beálló Sarah Bouktit, ők lehetnek az utolsó mozaikdarabok Per Johansson kirakósában – a kisalföldiek célja a tökéletes idény, a négy elérhető trófeából egyet, a Szuperkupát vasárnap már meg is nyerték.

Jesper Jensen áttörése egyelőre várat magára, a dán szakember serleg nélkül maradt az FTC kispadján. Szokásához híven ezúttal is több régi dániai játékosát hívta a Fradiba, de Elizabeth Omoregie és Lysa Tchaptchet neve is jól cseng nemzetközi szinten. Kérdés, mire lesz ez elég itthon és a Bajnokok Ligájában.

A Metzből érkező francia beálló, Sarah Bouktit az ETO nagy erőssége lehet (Fotó: Árvai Károly)

A bronzérmes Debrecen idén nem pályázott BL-indulásra, az Európa-ligában méreti meg magát Szilágyi Zoltán együttese, amelyhez csupán egy játékos, a lengyel jobbátlövő Monika Kobylinska csatlakozott. Esztergomban együtt szerepelhetnek a Faragó testvérek, Lea mellé érkezett Németországból Luca, Elek Gáborék a dobogóra is esélyesek lehetnek, ha képesek meglepetésre a DVSC ellen.

A még nemzetközi kupaindulást érő ötödik helyet legutóbb a Vác szerezte meg, amelyből több alapember távozott, légiósnak állt Csíkos Luca, Afentaler Sára és Varga Emőke is, Fehérváron viszont szinte teljesen együtt maradt a keret, kimondott cél a kupaszereplés kiharcolása.

Az újoncok közül az MTK tavaly átadott új csarnokában fogadhatja ellenfeleit, míg a nagy visszatérő egriektől több bravúros győzelem kellene, ha nem csupán átszállójegyet akarnak váltani az élvonalba.

TUDNIVALÓK

A női NB I-ben induló 14 csapat változatlan versenyrendszerben és lebonyolításban küzd meg egymással, azaz 26 fordulós, oda-vissza vágós, körmérkőzéses rendszerben döntenek a helyezések sorsáról. A női NB I tervezett utolsó játéknapja 2027. május 22. A női Magyar Kupa négyes döntőjét a 2027. május 15-16-i hétvégén tartják. Tv: Sport TV. Internet: nso.hu, mksz.hu, kezitortenelem.hu

NS-SZAKÉRTŐ DANYI Gábor, magyar bajnok és BL-győztes edző: – Nem kérdés, hogy idén is a Győr és a Ferencváros között dől el a bajnoki cím, de nagyon remélem, hogy nem lesz akkora különbség köztük, mint az előző idényben, amikor tizenöt góllal nyert az ETO, mert ez nem tesz jót a bajnokságnak. Látva az erősítéseket, nincs mese, a Fradinak az új kiírásban előre kell lépnie, nincs más választása, én mindenesetre ki-ki csatát várok köztük. A debreceniek harmadik helye sem kérdéses, nagyon szomorúan konstatáltam, hogy nem indulnak a Bajnokok Ligájában ősztől, mert jó szakmai munkával építkeztek eddig, jelentős fejlődésen mentek keresztül, letették a névjegyüket a BL-ben is, ami kihatott az NB I-es szereplésükre is, ezt folytathatták volna. Az Esztergomtól elvárható a negyedik hely, nagyon szépen erősödik, már nem meglepetéscsapat, az igazolások tükrében biztos vagyok benne, hogy folytatja a menetelést. A következő csoportot a Vác, az Alba Fehérvár és a Mosonmagyaróvár alkotja, stabil középcsapatok voltak az előző idényben, most is ezt várom. Az utánuk jövő hét együttesnél egymás között bárki esélyes lehet bárki ellen, hasonló erőviszonyokat látok, itt dől el, hogy ki lesz adott esetben a nyolcadik-kilencedik, vagy ki kerül a kiesőzónába. Egy-egy hazai botlás közvetlen ellenféllel szemben, és könnyen az utolsó két helyen találhatja magát valamelyik klub, a tabella második fele nagyon kiegyensúlyozott. Remélem, azzal a létszámmal fejeződik be a bajnokság, amellyel elkezdődik.

1. FORDULÓ

2026. szeptember 1., kedd

18.00: Győri ETO–NEKA (Tv: Sport1)

2026. szeptember 2., szerda

18.00: FTC–Budaörs (Tv: Sport1)

2026. szeptember 3., csütörtök

18.00: Eszterházy SC–DVSC

2026. szeptember 4., péntek

18.00: Mosonmagyaróvár–Kisvárda

2026. szeptember 5., szombat

17.00: Vác–Esztergom

18.00: Szombathely–MTK

19.00: Fehérvár–Vasas SC